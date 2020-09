Hele to skuespillere blev natten til søndag udråbt som vindere i samme kategori ved årets Emmy Awards. Problemet var bare, at der kun var én statuette at uddele.

Således kom arrangørerne af det prestigefyldte show til at udråbe skuespilleren Jason Bateman som vinder af kategorien 'Bedste gæsteskuespiller' for sin rolle i 'The Outsider'.

Men det var en fejl, og den forkerte vinder blev således udråbt. Det skriver blandt andre ABC News.

I virkeligheden var det Ron Cephas Jones, der var den sandfærdige vinder i kategorien. Han vandt for sin optræden i serien 'This Is Us'.

Ron Cephas Jones vandt natten til søndag dansk tid sin anden Emmy. Foto: VALERIE MACON

Prisshowet blev i år holdt virtuelt på grund af den alvorlige coronapandemi.

Derfor kunne seere følge med hjemmefra via skærmen og samtidig lytte til speakeren. Og det var her, det gik galt.

Speakeren udråbte Jason Bateman som vinder – skærmen sagde ​Ron Cephas Jones, hvilket skabte total forvirring blandt de millioner af seere.

Arrangørerne bag Emmy Awards måtte da også beklage brøleren med det samme.

»Vi beklager. En forkert vinder er blevet udråbt. Vi er i gang med at rette op på det. Gå ingen vegne,« lød den skriftlige melding på skærmen, hvorefter Ron Cephas Jones modtog sin Emmy.

Det er anden gang i nyere tid, at en forkert vinder bliver kåret ved et stort og prestigefyldt show.

I 2017 blev filmen 'La La Land' kåret som den bedste film. Problemet var bare, at det var 'Moonlight', der havde vundet.

Hele filmholdet bag 'La La Land' nåede ikke desto mindre op på scenen, men de fik hurtigt påpeget, at der var sket en fejl – og derefter skete et større skift på scenen, og 'Moonlight' fik sin Oscar.

Ved nattens Emmy-show var der også dansk prisregn. Den dansk-syrisk producerede dokumentarfilm 'The Cave' vandt for 'Bedste Dokumentar'.