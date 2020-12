Ud fra dommernes point lå de lunt i svinget, og de var da også blandt 'Vild med dans'-favoritterne. Men tv-seerne ville det anderledes.

Influenceren Emili Sindlev og dansepartneren Mads Vad fik i alt skrabet henholdsvis 49 og 47 point til sig, hvilket gav dem en samlet andenplads hos dommerne. Men desværre for parret var det ikke nok.

Seerne stemte dem ud, og det fik tårerne frem hos Emili Sindlev.

»Det startede som et chok, for man ville rigtig gerne have stået dér. Men lige nu sidder vi og trækker vejret og har det egentlig dejligt, for det har været en dejlig rejse,« siger hun til B.T. og fortsætter:

'Vild med dans'-parrene ringede på skift rundt til pressen efter semifinalen. Foto: Martin Sylvest Vis mere 'Vild med dans'-parrene ringede på skift rundt til pressen efter semifinalen. Foto: Martin Sylvest

»Jeg er virkelig stolt, og lige nu kigger jeg bare på verdens bedste dansepartner. Han har oppet sit game helt sindssygt. Men folk kommer til at ærgre sig, for vi ville have lavet noget virkelig fedt. Det er, som det er, og vi kan jo bare smile af det. Men det er rigtig ærgerligt,« lyder det fra Sindlev.

Selvom dommerpointene i princippet ville have sendt parret videre, så havde de ikke regnet med det.

Og der er da heller ingen sure miner over for seerne, der lige har smidt dem ud.

»I det her game dér ved man, at selv om man ligger højt, så kan det ændre sig.«

»Seerne må holde med dem, de vil, og det er helt fair,« siger Mads Vad og understreger, at de tre konkurrenter ligeledes gjorde det fortrinligt og fortjente en finaleplads.

Med Emili Sindlev og Mads Vads exit er det i stedet Merete og Thomas, Albert og Jenna samt Nukaka og Silas, der skal dyste om 'Vild med dans'-trofæet næste lørdag.

Finalen begynder klokken 20.35, og du kan naturligvis følge slagets gang LIVE her på B.T.