Hvordan smager slik, når det ikke har nogen smag?

Det kan 20-årige Emil Ussing svare på. Han glemte nemlig at putte smag i sine kreationer i lørdagens udgave af 'Den store bagedyst'.

Men før vi får svaret, så lad os først dykke ned i, hvordan den unge mesterbager kunne komme så galt afsted, at han glemte den måske vigtigste ingrediens – smagen.

Deltagerne skulle lørdag aften kreere slik, 'som både børn og voksne kan lide'. Og det blev for Emil Ussings vedkommende til karameller samt grønne bolsjer med limesmag og -mønster.

Emil Ussing under den nervepirrende bolsjefremstilling. Vis mere Emil Ussing under den nervepirrende bolsjefremstilling.

Men allerede i den indledende fase gik det galt for sidste uges mesterbager, hvis bolsjemasse krystalliserede, inden han kunne nå at forme den.

»Jeg brugte en anden citronsyre, end jeg var vant til, hvor krystallerne var større. Man vil normalt gerne have små krystaller, så de smelter hurtigere,« forklarer han.

Og desværre kunne han ikke engang skyde skylden på en eventuel indkøber af bageteltets ingredienser. Citronsyren havde han nemlig selv købt i Brugsen, fordi han ikke havde luret, at der var forskel.

»Og det viste sig bare at være en dårlig idé. Det tager selvfølgelig en del af overskuddet. At jeg overhovedet koger en ny portion er dumdristigt,« siger Emil Ussing, der i absolut sidste sekund nåede at lave en ny bolsjemasse.

Den pipette med limearoma, som han havde stillet klar på sit bord, glemte han dog at putte i massen.

20-årige Emil Ussing. Foto: Carsten Mol Vis mere 20-årige Emil Ussing. Foto: Carsten Mol

Og derfor var det med god grund, da 'Den store bagedyst'-dommeren senere puttede limeboljste i munden og et øjeblik blev bange for, om han havde mistet smagssansen.

»For et bolsje uden smag smager ikke af noget – kun sødt,« forklarer Emil Ussing.

»Som en massiv sukkerknald uden krystaller. Det er et intetsigende stykke sukker. Virkelig ubetydeligt,« ærger han sig.

»Men karamellerne var heldigvis sygt gode.«

Trods sine smagløse bolsjer overlevede Emil Ussing endnu en uge i 'Den store bagedyst'. Det var derimod 32-årige Wissam Bouqasri, der måtte forlade konkurrencen.