16-årige Emil Obel vandt for anden gang i træk mesterbager-titlen i DR-programmet 'Den store bagedyst'.

Men det var måske i virkeligheden ikke ham, der i denne omgang skulle have forklædet og titlen.

»Marianne førte stort indtil mesterværksrunden. Men hun skulle i virkeligheden nok have haft mesterbager-titlen. Det havde hun fortjent. Jeg var meget tilfreds med mit mesterværk, og det var nok også det, der gjorde det. Jeg følte mig overhovedet ikke sikker,« siger Emil Obel til B.T.

Marianne fik nemlig byttet om på salt og sukker, og det gjorde hendes frugttærter uspiselige. Det ændrer ikke på, at den unge gymnasieelev er glad for sin anden titel.

Emil Obel er blevet mesterbager to gange i streg. Vis mere Emil Obel er blevet mesterbager to gange i streg.

»Jeg var selvfølgelig glad og mega træt, men jeg skulle også i gang med at øve igen. Det sætter også et lidt ekstra pres og højere ambitioner, når man er blevet mesterbager to gange,« siger han.

Han har længe villet melde sig til programmet, men han har været for ung.

»De sidste tre år har jeg tænkt, at jeg ville melde mig, men det var først i år, at jeg var gammel nok – og i virkeligheden også dygtig nok,« siger han og fortsætter:

»Jeg er meget perfektionistisk og vil gøre mig umage med det hele. Jeg vil ikke præsentere noget, jeg er utilfreds med. Jeg er også gået all in på at bage.«

Temaet for aftenens afsnit var frugt. Vis mere Temaet for aftenens afsnit var frugt.

Familien indrømmer, at de har haft deres betænkeligheder ved, at sønnen meldte sig til et af de mest populære underholdningsprogrammer i landet.

»Vi var ikke helt oppe at ringe over det først. Vi har jo ikke prøvet det før, men vi har snakket en masse om det og forberedt Emil så godt, vi kunne. Han skal jo stadigvæk passe sin skole og pligter. Mens optagelserne har stået på, har han været 100 procent på det, og vi har hjulpet ham og støttet ham,« siger Emil Obels mor, Nanna.

Det er først gået op for den unge mesterbager, at han har været med i programmet, efter første afsnit blev sendt.

»Under optagelserne havde vi det bare sjovt og bagte, mens der var kamera på. Det var som om, vi parodierede det. Det er først nu, hvor programmet er klippet og senes i fjernsynet, at det føles som den ’rigtige’ bagedyst.«

Den unge mesterbager elsker at bage. Han får blandt andet inspiration til nye spændene teknikker på de sociale medier. Vis mere Den unge mesterbager elsker at bage. Han får blandt andet inspiration til nye spændene teknikker på de sociale medier.

»Alle kan jo lide kage«

Interessen for bagning er kommet naturligt, da Emil Obels forældre går meget op i madlavning. Det betyder, at han har brugt mange timer i køkkenet.

For ham var det lige så naturligt at ønske sig en bryllupskageopsats i konfirmationsgave, som en Playstation ville være for andre.

Det er langt fra alle teenagere, der går så meget op i bagning eller er lige så dygtige. Men han har aldrig fået nogle negative kommentarer til hobbyen.

»Folk synes, det er megafedt. Jeg møder kun glade folk. Alle kan jo lide kage. Så der er intet negativ respons.«

Han mærkede ikke noget til aldersforskellen. Som han selv siger, så var de fælles om kagen, og der var de alle mere eller mindre lige. Der var god stemning under optagelserne.

»Det er mega hyggeligt, og vi ses tit og skriver sammen. Der har været en mega god stemning, og vi var enige om, at det skulle være hyggeligt og sjovt.«

Der er nogle på de sociale medier, heriblandt B.T.s egen Anders Hemmingsen, der har lagt mærke til, at Emil Obel ligner en tidligere bagedyst-vinder:

»Da jeg så programmet, fik jeg at vide, at jeg lignede Annemette. Det er meget pudsigt og sjovt. Men vi er ikke i familie.«