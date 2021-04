Elvira Pitzner er flyttet til Dubai. Nu følger hendes tv-program ‘Bare Elvira’ efter.

Det bekræfter Discovery Networks Danmark, overfor Realityportalen.

Allerede i januar vakte det kritik, da Elvira Pitzner sammen med flere andre kendte blandt andet Mikkel og Lea Hvidt Kessler, Nicklas Bendtner og Alva Madsen rejste til Dubai.

Problemet var, at de rejste på et tidspunkt, hvor der var alvorlig bekymring for, at rejsende kunne bringe den sydafrikanske muterende corona smitte med hjem fra rejser. Derfor frarådede myndighederne alle unødvendige rejser til udlandet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af E L V I R A (@elvirapitznerofficial)

Dengang afviste Discovery Networks Danmark, at de var rejst med til storbyen. Men nu har piben fået en anden lyd.

Godt nok gælder rejserestriktionerne stadig frem til 20. april, men nu bekræfter produktionsselskabet overfor Realityportalen, at de har sendt en videojournalist til Dubai for at filme nye scener til ‘Bare Elvira’.

»Ja, det er korrekt, at produktionsselskabet kort efter påske besluttede at sende en VJ (videojournalist red.) til Dubai, der kan følge Elvira, hvor hun nu er bosat. Dette sker i forbindelse med optagelserne til sæson 2, som netop har fået premiere på discovery+. Alle retningslinjer fra myndighederne overholdes naturligvis i denne forbindelse,« skriver Lena Bøgild, der er direktør for kommunikation og pr hos Discovery Networks Danmark.

På sin Instagram-profil har Elvira Pitzner selv lagt flere videoer op, der afslører, at optagelser til programmet er i fuld gang.