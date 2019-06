I den nye Elton John-film 'Rocketman' portrætteres stjernens far Stanley Dwight som kold og afvisende.

Nu står Elton Johns lillebror Geoff Dwight dog frem i offentligheden og slår fast, at det er et misvisende billede, filmen giver.

»Det er ikke den far, jeg mindes,« siger han nu i et interview med det engelske medie Daily Mail.

Han forklarer farens opførsel med, at han var fra en anden tid, hvor man ikke krammede og viste følelser på samme måde.

Her ses hovedrolleindehaveren Taron Egerton ved premieren på 'Rocketman' i New York.

I filmen kan man se, hvordan Stanley Dwight, som gik bort i 1991, er afvisende overfor Elton John.

Blandt andet spørger verdensstjernen på et tidspunkt sin far om et knus, men får i stedet svaret:

»Lad være med at være så følsom.«

Elton John har tidligere fortalt, at han aldrig følte sig god nok i sin fars øjne, og at han ikke fik at vide, han var elsket. Han har sagt, at selv efter farens død, har han arbejdet for at føle sig god nok efter sin fars målestok.

Ifølge Geoff Dwight var faren dog i virkeligheden en følsom mand, som eksempelvis gjorde alt, hvad han kunne for at muntre børnene op, hvis de var kede af det.

Elton Johns yngre bror fortæller desuden, at der er bevis for, at faren holdt meget af sin berømte søn.

På Stanley Dwigths dødsleje i 1991 var han omringet af sine fire sønner fra sit andet ægteskab. Elton John var fra det første.

Da der er én, der påpeger, at Stanley Dwight har 'fire vidunderlige sønner,' svarer Stanley Dwight: 'Jeg har fem fantastiske sønner.'