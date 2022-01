Beboerne i Dallas, USA, som havde glæder sig til at opleve den britiske verdensstjerne Elton John ved to koncerter 25. og 26. januar må væbne sig med tålmodighed.

Koncerterne er nemlig blevet udskudt, fordi 74-årige Elton John er blevet smittet med covid-19.

Det oplyser arrangøren American Airlines Center på deres Facebook.

Koncerterne er en del af hans 'Farewell Yellow Brick Road'-tour.

Den gode nyhed er, at de ivrige koncertgængere måske ikke skal vente alt for længe.

Elton John er nemlig ikke så hårdt ramt, lyder det.

»Elton er fuldt vaccineret og boostet og oplever kun milde symptomer.«

Det er ikke første gang, at Elton John må aflyse koncerterne som er en del af turneen.

Den koncert, han skulle spille i Royal Arena 28. september sidste år, er således rykket helt til 5. juli 2023.

Her var det dog ikke corona, som var synderen, men derimod en hofteskade.

»På trods af omfattende behandling er smerten fortsat og blevet værre, og det har gjort det sværere og sværere for mig at bevæge mig,« forklarede han.

»Det er blevet anbefalet, at jeg bliver opereret hurtigst muligt for at komme tilbage i topform og for at sikre, at der ikke er nogen længerevarende komplikationer.«