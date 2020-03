Den populære serie The Office er blevet set af milioner verden over, og i 2013 slutttede det hele så med sæson ni.

Syv år er altså gået, siden kameraerne for den amerikanske udgave af serien slukkede, men nu viser det sig faktisk, at det hele skulle have set helt anderledes ud i den sidste sæson.

For selvom John Krasinski og Jenna Fischer, der i serien spiller Jim Halpert og Pam Beesly, i løbet af årene blev et af serieelskernes absolutte favoritpar, så var det faktisk meningen, at de skulle gå fra hinanden i den niende og sidste sæson.

Det bliver afsløret i bogen 'The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s' af forfatteren Andy Greene. Det skriver mediet Complex.

The Office (USA) blev sendt fra 2005 til 2013 og indeholder ni sæsoner af i alt 201 afsnit.

Her beskrives det, hvordan manuskriptforfatteren og skaberen af den amerikanske udgave af serien, Greg Daniels, der blandt andet også har Seinfeld og The Simpsons på cv'et, fik idéen om at splitte det populære par ad.

I seriens sidste sæson bliver de første frø da også sået på netop den idé, da forholdet bliver testet, efter Jim tager et job i Philadelphia, mens Pam kæmper med at passe børnene.

Faktisk var skuespilleren bag karakteren Jim, John Krasinski, selv lun på idéen.

Manuskriptforfatter Brent Forrester fortæller endda, hvordan det var meningen, at det hele skulle spilles ud.

Skuespillerinden Jenna Fischer spiller karakteren Pam Beesly i tv-serien The Office. Foto: CHRIS DELMAS

Jim og Pam skulle gå fra hinanden midtvejs i sæsonen, hvorefter de først i det allersidste afsnit skulle finde sammen igen.

»Greg (Daniels, red.) ville virkelig gerne gøre noget ekstremt risikabelt ved at lade det ske i serien og se, hvilken effekt det havde på karaktererne,« forklarer Brent Forrester.

Det var da også Greg Daniels selv, der i sidste ende skulle tage beslutningen, men manuskriptforfatter Warren Lieberstein informerede ham om, at idéen ikke var elsket af resten af forfatter-holdet.

Meningen var da heller ikke at skabe det ultimative drama, men 'blot' at give seerne en bekymring i serien, så det ikke ville blive for kedeligt.

Den amerikanske skuespiller John Krasinski spiller karakteren Jim i den populære tv-serie. Foto: ANGELA WEISS

Alligevel endte det ikke med at ske.

»Vi blev nødt til at trække stikket, fordi det var så smertefuldt for fansene af serien,« fortæller Brent Forrester og fortsætter:

»John Krasinski (karakteren Jim, red.) sagde til mig: 'Brent, den sidste sæson er for de mest dedikerede fans af serien. Det er de eneste, der virkelig stadig ser med, ikke? Det er for dem. At splitte Jim og Pam ad er for hårdt for dem at holde ud helt indtil genforeningen.«

The Office er baseret på den engelske Ricky Gervais-serie af samme navn.