TV 2 søger to mandlige og to kvindelige statister til den kommende sæson af 'Badehotellet'.

Optagelser til en ny omgang ‘Badehotellet’ er i gang, og hvis du er stor fan af serien og altid har drømt om at være en del af det hyggelige TV 2-univers, så har du nu mulighed for at blive det.

TV 2 skriver nemlig, at de søger to mandlige og to kvindelige statister til en scene, der skal optages tirsdag den 1. oktober i Albertslund fra klokken 06:00 til 13:00. Hver statist modtager forplejning og to biografbilletter.

Kravene til de mandlige statister er, at du er over 35 år, mellem 175 og 188 centimeter høj, har en brystvidde på 100-110 centimer, livvidde på 85-100 centimeter og skridtlængde på 75-87 centimeter. Dit hår må ikke være karseklippet eller farvet, ligesom du heller ikke må være skaldet. Derudover må du ikke have briller, og du skal være klar til at klippe skægget, hvis du har det.

De kvindelige statister skal også være over 35 år. Du skal have en højde på mellem 168 og 172 centimeter, en brystvidde på 90-96 centimeter, en talje på 69-76 centimeter, hoftevidde på 90-100 centimeter.

Derudover må du ikke have briller, og dit hår skal minimum være skulderlangt, du må ikke have pandehår eller farvet hår. Du skal desuden være villig til at blive klippet.

Her kan du læse med om det hele og finde ud af, hvordan du kommer med i ‘Badehotellet’.

