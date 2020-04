I en ny ’Klovn’-agtig tv-serie spiller Ellen Hillingsø Lars Hjortshøjs utro ekskone. Det var en fest at spille en karikeret udgave af sig selv, og nu håber hun, at serien kan være et tiltrængt pusterum fra coronakrisen.

»Vi havde nogle scener, der nærmest var umulige at gennemføre. Vi havde det simpelthen så sjovt og blev ved med at grine,« fortæller Ellen Hillingsø begejstret.

I Viaplays nye tv-serie ’Store Lars’ med Lars Hjortshøj i hovedrollen som ’Lars Hjortshøj’ dukker Ellen Hillingsø op i første afsnit som hans kone, ’Ellen Hillingsø’, der er ham utro med en skuespillerkollega og siden kører ’Lars Hjortshøj’ rundt i manegen som den skrappe eks.

Ser man bort fra en enkelt gæsteoptræden i TV3’s 12 år gamle serie ’Maj & Charlie’ er det første gang, at den 53-årige skuespiller prøver at spille en fiktiv udgave af sig selv, men hun var frisk med det samme, da hun fik tilbuddet.

»Jeg har kendt Lars og hans søde kone Tina i mange år,« fortæller Ellen Hillingsø.

»Jeg fik så et opkald fra producenten, der sagde, at de havde skrevet en rolle specifik til mig, hvor jeg skulle spille på Lars’ dårlige samvittighed og være lidt manipulerende. Det lød jo ikke dårligt, og når det jo nu er komedie, blev der skruet op på alle tangenter. Det var skønt,« fortæller hun videre.

’Store Lars’ skulle oprindeligt have haft premiere sidste efterår. Så blev den udskudt et par gange, og nu lander den så belejligt midt i coronakrisen, hvor danskerne har masser af tid til at se nye tv-serier.

»Jeg håber, folk synes, den er sjov, så de kan få sig et godt grin. Det er jo ikke nemt for tiden. Der er mange, der har det smaddervært, bliver syge eller fyret. Jeg havde selv en premiere den 2. april på Folketeatret, der røg. Alle bliver jo ramt,« fortæller Ellen Hillingsø, der personligt prøver at komme fattet igennem krisen.

Ellen Hillingsø. Foto: Pressefoto Vis mere Ellen Hillingsø. Foto: Pressefoto

»Det er jo ret vildt at opleve den her generelle ro i samfundet, som man normalt kun møder til jul og påske. Vi har to børn, der nu her afslutter 9. klasse og går i 2.g, og de er jo kede af det, men vi prøver at tale meget i familien om, hvor særlig en tid det er, vi nu oplever.«

Hun tilføjer:

»Så vi har haft det relativt harmonisk i vores familie, men jeg tænker meget på de mennesker, der lever i dårlige forhold eller kæmper med ensomhed eller psykiske lidelser. Der er nogle brutale sider af det her, der knuser mit hjerte.«

Ellen Hillingsø har ligesom så mange andre danskere for tiden kastet sig over puslespil, og så dyrker hun hver morgen yoga foran computeren for at opretholde nogle daglige rutiner, nu hvor hun ikke kan gå på arbejde.

»Det positive ved at eksempelvis underholdningsbranchen er så hårdt ramt, er, at alle kan mærke, hvor meget det plejer at fylde i vores liv. Vi bliver gjort opmærksom på, at alt det, vi har taget for givet, netop ikke er givet.«

Nu glæder Ellen Hillingsø sig til at se reaktionerne på ’Store Lars’, og så holder hun sig ellers kreativt i gang med blandt andet indlæsning af lydbøger.

»Det gælder bare om at få det bedste ud af det hele. Panik fører ikke noget godt med sig.«