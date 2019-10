I Første afsnit i den nye sæson af 'Date mig nøgen' på TV 2 ZULU, fik den biseksuelle deltager Ella en date i hus, og nu fortæller hun baggrunden for sit valg.

Programmet var et specielt et af slagsen, da det var første gang, at programmets hovedperson var biseksuel.

Den 29-årige midtjyde, Ella, der egentlig hedder Elnara Jensen, valgte den 21-årige skrædder Maja fra Fredericia.

I slutningen af programmet kunne man se de to deltagere tage på date sammen, og nu fortæller Ella fra Ikast, hvordan det efterfølgende er gået med hende og Maja.

Ella tjekkede aftenens bejlere ud sammen med vært Ibi Støving. Foto: Strong Productions / Per Arnesen / TV 2

»Vi har set hinanden et par gange efter programmet, og vi har planer om at ses igen snart. Vi er på dating-stadiet, hvor det hele stadig er spændende,« siger Ella til B.T.

Da hun første gang så Maja i fuld figur, vidste Ella, at det var hende, som hun ville på date med.

»Maja havde en god udstråling, og så havde hun bare et eller andet, der tiltrak mig og gjorde det hele spændende. Hun så lækker ud på en afslappende måde,« fortæller hun.

I programmet snakker de om den aldersforskel, der er imellem dem, men for Ella er det overhovedet ikke noget problem:

29-årige Ella (i midten) skulle vælge mellem to kvinder i aftenens afsnit af 'Date mig nøgen'. Foto: Strong Productions / Per Arnesen / TV 2

»De otte års forskel betød ikke noget for mig, da jeg valgte Maja. For mig er alder bare et tal. Jeg tror dog ikke, der er potentiale nok i vores dates til, at vi kan få et forhold op at køre.«

I Ellas omgangskreds har reaktionerne på hendes medvirken i programmet været blandede, men det er ikke noget, hun tænker så meget over.

»Nogle synes, det er underligt, og andre synes, det er sejt. Nogle ser ned på det, men det er mit liv, min krop og mit valg,« forklarer hun.

'Date mig nøgen' sendes mandag aften klokken 20:40 på TV 2 ZULU og kan ses på TV 2 PLAY.