Der er mildt sagt dårlig kemi mellem dommere og deltagere i den seneste udgave af livsstilsprogrammet 'Luksusfælden' tirsdag aften.

Eric og Ravna har bedt om hjælp til at komme af med en gæld til det offentlige på hele 517.000 kroner, men allerede ved første møde med eksperterne bliver der skældt ud og diskuteret til den store guldmedalje.

Især 33-årige Ravna synes, at eksperterne Kenneth Hansen og Jan Swyrtz er urimelige i deres krav til parret fra Horsens. For eksempel vil hun ikke høre tale om at bruge en gave på 12.000 kroner til gældsindfrielse, da de er øremærket til en tur på metalfestivalen Copenhell i København.

»I er meget sort-hvide. Meget enten eller. Men livet er ikke enten eller,« siger hun vredt til de to garvede eksperter, hvoraf især Swyrtz tager hendes ord og attitude ilde op og selv giver igen.

33-årige Ravna og 39-årige Eric kommer i lidt af en konfrontation med eksperterne i det nyeste afsnit 'Luksusfælden'. (Foto: TV3) Vis mere 33-årige Ravna og 39-årige Eric kommer i lidt af en konfrontation med eksperterne i det nyeste afsnit 'Luksusfælden'. (Foto: TV3)

I et længere vredesudbrud kritiserer han parrets holdning og tvinger dem til at tage stilling til, om de overhovedet vil have hjælp. For som han siger, er de tæt på afgrunden og skal handle inden det er for sent.

Efter besøget holder Ravna ikke igen med sin mening om de to gæster.

»Jeg synes egentlig, at Kenneth var sindssygt barnlig i sin opførsel og metode. De er nogle arrogante narrøve,« får hun sagt til kameraet.

Du kan se, hvordan det ender for parret på Viaplay eller på TV3 tirsdag aften kl. 20.