Eksperterne i det seneste afsnit af Luksusfælden var mildest talt skuffede, da de kom på genbesøg hos 25-årige Jacob fra Vejle.

Han havde gjort en meget lille indsats for at overholde deres aftaler.

Salget af gamercomputer og andet skulle være startskuddet på eksperternes forhandlinger med Jacobs mange kreditorer. Dem skylder han sammenlagt 644.000 kroner.

Men han valgte i stedet at betale pengene tilbage til sin familie (23.000 for computeren). Derudover har han brugt nogle af de resterende penge på en bytur og gemt resten.

Det fik eksperterne Carsten Linnemann og Mette Reismann til at tale med store bogstaver:

»Du har revet tæppet væk under os fuldstændigt,« siger Carsten Linnemann.

Han forklarer, hvad de 30.000 kroner kunne have været startskuddet på.

»Det, du går glip af, er en besparelse på 113.000 kroner og syv kreditorer ryddet af vejen. Hvis du havde givet os pengene havde din situation set helt anderledes ud i dag.«

Føler du, at du har styr på din økonomi?

Jacob kunne også afsløre, at han havde modtaget 1.600 kroner af sin far i gave.

Men det mener eksperterne, at han burde have takket nej til. De havde håbet på, at han havde lært, at det skulle være starten på et selvstændigt liv uden social støtte fra familien.

Det er nemlig familien, som har finansieret Jacobs liv indtil videre. Han har hver måned i det senest år modtaget 11.300 kroner af familien.

Det har han gjort vel at mærke uden at betale husleje eller bidrage til husholdningen.

I stedet har han brugt melleme 14-18 timer i døgnet foran sin computer.

Det var heller ikke lykkedes Jacob at få et job, som eksperternes plan krævede. Han er dem svar skyldig.

Det er vennen Jack til gengæld ikke.

»Jeg tror ikke han har fået arbejde, fordi han er doven. Han er bare ikke kommet ud af starthullerne, som han skulle,« siger han til kameraet.