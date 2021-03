At deltagerne i 'Luksusfælden' ofte træffer nogle knap så gennemtænkte økonomiske valg er velkendt.

Men i tirsdagens afsnit har eksperterne, Kenneth Hansen og Sesilie Munk-Stenderup, alligevel ekstra svært ved at holde masken og grinene tilbage, da de er på besøg hos Esben og Connie i Struer.

Her fortæller Connie nemlig, at hun valgte at renovere køkkenet i sin gamle lejelejlighed.

»Jeg havde omkring 250.000 fra et tidligere ægteskab, og det køkken, der var … det var en meget gammel ejendom og lejlighed, så jeg valgte at renovere den, og så valgte jeg jo at købe en ny bil,« forklarer Connie i programmet.

Det regnestykke kan eksperterne dog ikke få til at gå op, for hvordan kan Connie, der havde 250.000 kroner, så stå tilbage med et billån og et lån til renovering af lejligheden?

Forklaringen er dog simpel. Det var nemlig ikke kun køkkenet, hun gav en overhaling.

»Det var, fordi jeg renoverede lejligheden (...) for 250.000 cirka.«

Nyheden om at Connie har renoveret en lejet lejlighed for en kvart million, får eksperterne til at måbe.

Det bliver dog hurtigt erstattet af grin, da Connie forklarer, at hun kun boede i lejligheden fra 25. marts 2017 til 27. juni 2017, hvor hun mødte Esben. Hun flyttede ud af lejligheden i starten af august.

»Der må sidde en udlejer et sted og bare grine sin røv i laser,« lyder eksperternes konklusion.

Afsnittet kan ses på Viaplay eller på TV3 klokken 20.