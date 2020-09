Mike er afhængig af at spille. Og det er dyrt. Alene det seneste år har den 23-årige mand fra Valby tabt over 80.000 kroner på misbruget.

Han er blevet udelukket fra at kunne optage flere kviklån, men i sin desperation har han fundet en anden udvej: Lån på Facebook.

Et område, som 'Luksusfældens' eksperter ikke har megen erfaring med. Noget, Jan Swyrtz er meget ærlig om, da han i tirsdagens program beder den unge man forklare, hvordan det foregår.

Han forklarer det således, at man i en Facebook-gruppe lavet til formålet som låner laver et opslag og fortæller, hvor meget man vil låne.

Herefter byder en privatperson med penge i overskud sig til, og i en privat samtale aftaler man vilkårene for lånene. Jo bedre, man har vist sig at være til at betale tilbage tidligere, jo lavere rente. Men:

»De fleste tager nok omkring de 100 procent første gang. Så hvis jeg har lånt 500 kroner, har jeg skullet betale 1000 kroner tilbage næste måned,« forklarer han.

Jan Swyrtz laver herefter regnestykket. Hvad er den årlige rente i procent? Den såkaldte ÅOP?

Denne dækker over den samlede årlige udgift ved et lån opgjort som en procentdel af lånebeløbet.

Mike er kun 23 år, mens hans økonomi ligger nærmest i ruiner. Carsten Linnemann og Jan Swyrtz vil i samarbejde med hans svigerinde forsøge at hjælpe ham. Foto: Nent Group Vis mere Mike er kun 23 år, mens hans økonomi ligger nærmest i ruiner. Carsten Linnemann og Jan Swyrtz vil i samarbejde med hans svigerinde forsøge at hjælpe ham. Foto: Nent Group

»Den årlige omkostning i procent udgør 400.000. 400.000 procent,« lyder det lettere chokeret fra eksperten.

Han fortæller, at han og kollega Carsten Linnemann forud for mødet med Mike har rådført sig med både Forbrugerrådet Tænk, Finanstilsynet og politiet.

Simpelthen for at blive klogere på lånetypen.

»De siger nogenlunde samstemmende, at du bevæger dig ind på et område uden nogen form for sikkerhed og reguleringer,« slår han fast.

Svigerinden, som i programmet står ved Mikes side, har også sine bekymringer ved det.

Fordi Mike i en periode har boet hos sin bror og hende, har han oplyst deres adresse til Facebooks lånehajer. Og ingen ved, hvad de kan finde på, hvis Mike ikke betaler.

Situationen er uholdbar. Men er det muligt for 'Luksusfældens' eksperter at forhandle med de private kreditorer på Facebook? Og hvad med den resterende del af Mikes skrantende økonomi – kan de få den på rette kurs?

'Luksusfælden' bliver vist klokken 20 tirsdag på TV3 og på Viaplay.