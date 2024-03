Kjoledesigner Jesper Høvring har fulgt nattens Oscar-kjoler.

Blandt de mange »meget sorte, meget enkle« kjoler, vi så til nattens Oscar-shows, har han for B.T. peget på nattens bedst og værst klædte.

Bedst klædte

Nattens fineste kjole ifølge Jesper Høvring blev båret af en nomineret skuespillerinde, der formåede at legemliggøre årets simple, men klassiske tendenser til perfektion.

»Den allerflotteste var helt klart Carey Mulligan, der var i den her vintage Balenciaga-kjole, der var helt enkel og sort, men ender i hvid for neden. Det var meget statuesk,« mener Jesper Høvring.

»Hun så fuldstændig ren og helt skarp ud. Det er meget moderne og samtidig helt klassisk old school Hollywood-kjole, som jeg vil skyde på er fra 50'erne.«

Skuespiller Carey Mulligan var den bedst klædte til nattens Oscar-prisuddeling. Foto: Frederic J. Brown/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Skuespiller Carey Mulligan var den bedst klædte til nattens Oscar-prisuddeling. Foto: Frederic J. Brown/AFP/Ritzau Scanpix

Skuespillerægteparret Carey Mulligan og Marcus Mumford fulgtes ad på den røde løber til nattens Oscar-show. Foto: Mario Anzuoni/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Skuespillerægteparret Carey Mulligan og Marcus Mumford fulgtes ad på den røde løber til nattens Oscar-show. Foto: Mario Anzuoni/Reuters/Ritzau Scanpix

Værst klædte

»En kjole, der lagde det hele ned, var Ariana Grandes kæmpestore, lyserøde Giambattista Valli-kjole,« påpeger Jesper Høvring.

»Den var bare alt, alt for meget - i Barbie-lyserød og med kæmpe, overdrevne ærmer, imens hun jo nærmest kun er halvanden meter høj og i slangekrøller.«

»Det skulle være en reference til hendes hovedrolle i filmatiseringen af 'Wicked', men jeg kunne ikke se det. Det var bare ikke særlig smukt. Man tænkte mere på Barbie-dukker, og den tid er ligesom forbi.«

Ariana Grande var den værst klædte til nattens Oscar-prisuddeling. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Ariana Grande var den værst klædte til nattens Oscar-prisuddeling. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix