»Ødelagde Will Smith lige sin karriere,« spurgte B.T.s korrespondent ved Oscarfesten, da skuespilleren gik på scenen og stak Oscar-værten, Chris Rock, en lussing.

Andre har haft samme tanke, for eksempel den danske komiker Uffe Holm, der efterfølgende sagde til Se og Hør:

»Han har haft så flot en karriere, og så fucker han det op.«

Men risikerer Will Smiths fem fingre på Chris Rocks kind reelt at ødelægge den 53-årige skuespillers karriere? Det spørgsmål har B.T. bedt Soundvenues filmredaktør, Jacob Ludvigsen svare på.

Filmredaktøren er ikke er i tvivl om, at optrinet får konsekvenser:

»Stod jeg i spidsen for nogle af de store Hollywood-studier, ville jeg lige nu være betænkelig ved at samarbejde med Will Smith.«

Men der er stor splittelse i, hvordan man dagen derpå i Hollywood ser på sagen og dens konsekvenser.

»Der er nogle, der mener, at hans opførsel var så grænseoverskridende, at de ikke længere kan samarbejde med ham. Konkret tænker jeg på Disney – for hans opførsel er i modstrid med alt, hvad de står for af familieværdier,« siger han.

»Vi har før set, hvordan selv meget magtfulde Hollywoodstjerner er blevet frosset ude,« siger Jacob Ludvigsen og nævner Harvey Weinstein og Johnny Depp.

I oktober 2017 blev Harvey Weinstein fyret af sit eget produktionsselskab, efter han blev anklaget for seksuelle overgreb og voldtægt. Overgreb som han først tre år senere blev idømt 23 års fængsel for.

Johnny Depp kom i modvind, da hans tidligere kone, Amber Heard, i 2018 beskyldte ham for hustruvold. Selvom Johnny Depp lagde sag an mod hende for at lyve, har han siden været boykottet i filmbyen. Blandt andet blev han fyret fra rollen som Grindelwald i 'Fantastic Beasts', en rolle som i stedet gik til Mads Mikkelsen.

Selvom lussingen, som Will Smith langede ud, ifølge californisk lov kan give op til seks måneders fængsel og en bøde 100.000 dollar, ser det ikke ud til, at hans karriere bliver ramt lige så hårdt, mener Jacob Ludvigsen.

»Sammenligner man med Johnny Depp, der dårligt nok kan få arbejde i Hollywood, er det absurd, hvis Will Smiths karriere kan fortsætte uhindret,« siger han.

Men det faktum, at Will Smith fik lov til at blive siddende ved Oscar-showet, modtage en pris og holde tale – kort efter han havde slået, tyder på, at der gælder andre regler for ham:

»Det er et tegn på, at hans status som en af Hollywoods allerstørste stjerner gør, at han får en anden behandling,« siger Jacob Ludvigsen.

»Det er intet mindre end barokt, at Will Smith kan foretage en så grotesk handling og alligevel modtage folkets hyldest kort efter. De burde have eskorteret ham ud, og så kunne han havde fået sin Oscar med posten.«