Der er en ny dreng i streaming-klassen.

Nordisk Film har nemlig lanceret en ny streamingtjeneste ved navn 'Nordisk Film+'.

Med Viaplay, TV 2 Play, HBO, Netflix, Discovery+, Disney+ og mange, mange andre, kunne man forestille sig, at markedet var ved at blive mættet. Men det mener Nordisk Film, der har lanceret deres bud på en streamingtjeneste, 'Nordisk film+', ikke.

På den nye streamingtjeneste vil man prioritere dansk indhold, og mindre niche-streamingtjenester som 'Min Bio' og 'Dansk Filmskat' er derfor slået sammen med Nordisk Film+.

Det er ikke en dum idé, mener ansvarshavende chefredaktør på Flatpanels.dk, Rasmus Larsen, som godt kan se logikken i at slå de mindre streamingtjenester sammen.

»De lavede en blød lancering af Nordisk Film+ henover sommeren, og det er min opfattelse, at forgængeren Dansk Filmskat har været ret populær. Så danskerne har allerede kunnet finde danske film derude,« fortæller Rasmus Larsen til B.T.

»Jeg tror, at Nordisk Film+ er et godt udgangspunkt til at konkurrere.«

Men Nordisk Film er primært en biografkæde, som ikke vil ødelægge den del af forretningen. Derfor går der også tre år fra premieredagen til filmene udkommer på streamingtjenesten.

»Det er noget andet end HBO og Disney+, hvor der normalt går cirka 70-120 dage fra premiere til streamingtjeneste,« fortæller Rasmus Larsen.

Prisen på streamingtjenesten starter på 49 kroner om måneden. Men den lave pris starter formentlig ikke en priskrig på streamingtjenester, mener han.

»Jeg tror ikke, at Nordisk Film i sig selv gør, at de andre streamingtjenester sænker prisen. Der er i forvejen et stort konkurrencefelt, som presser prisen,« fortæller han.