»Mændene tør mere og mere.«

Sådan lyder konklusionen fra kjoledesigner Jesper Høvring, når man spørger ham om årets herremode til nattens Oscar-prisuddeling.

»Herrerne er blevet mere moderne. I mange år har det bare været den klassiske smoking, de tog på, men sådan er det bestemt ikke længere,« lyder dommen fra Jesper Høvring.

Og der er rigeligt med eksempler at tage af fra nattens show.

Ryan Gosling formåede at skille sig ud med både sin optræden og sit outfit til nattens Oscar-show. Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters/Ritzau Scanpix

»Der var Ryan Gosling i Gucci med helt åbenstående skjorte og pailletkanter og Bradley Cooper i en moderne smoking med en lidt større jakke og lidt videre bukser,« nævner Jesper Høvring i flæng.

»Der var flere af herrerne, der havde bar mave eller hverken bar slips eller butterfly. Der var også flere smykker, som halskæder med og uden diamanter eller store brocher.«

»Det er sådan, de skiller sig ud, og det er tydeligt, at mændene tør mere og mere,« lyder konklusionen.

Særligt en mand formåede dog at løbe med det meste af opmærksomheden for sit moderne, nytænkende ensemble til natten Oscar-show.

Skuespiller Bradley Cooper udfordrede normen til nattens Oscars ved at forstørre og ændre de dimensioner, man typisk ser i mænds smokings. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix

»Colman Domingo har bare haft en vild award season,« fastslår Jesper Høvring.

For helt generelt har den 54-årige skuespiller formået at løfte baren for, hvordan mænd kan tage sig ud til prisuddelinger.

»Til Oscars var han i fuldt Louis Vutton-outfit, og de har sat den her nye mode med, at alting skal være lidt cowboy, så han var en nyfortolkning af en cowboy med de her cowboystøvler med guldspidser på – og cowboystøvler ser man bare ikke mange af på den røde løber,« forklarer kjoledesigneren.

»Og så han havde sindssygt mange smykker på, og det er meget nyt at se herrerne i.«

En moderne cowboy. Den amerikanske skuespiller Colman Domingo overshinede alle med sine mange smykker og cowboydetaljer. Foto: David Swanson/AFP/Ritzau Scanpix

Colman Domingo bar både en glimtende broche i sin butterfly og flere armbånd og ringe fra luksussmykkedesigneren David Yurman, foruden sit Omega-ur.

Derudover er hans ring på lillefingeren tilmed gået igen til alle prisuddelingerne.

Nemlig Bayard Rustins ring. Menneskerettighedsforkæmperen, som Colman Domingo portrætterede i 'Rustin', som han blev Oscar-nomineret for. Og hvis partner Walter Naegle gav ham ringen.

