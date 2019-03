Sidste uge slap Patrick fuldstændig for den berygtede farezone, selvom det var der, han var blevet spået til at ende sine dage i X Factor.

Og denne uge er ikke anderledes. Oddseksperterne i Danske Spil tror stadig på, at Patrick står for fald.

»Vi var i en helt ny situation i fredags med Patrick, da han undgik farezonen efter, at han havde stået i den i de to første Live-shows. Skulle han ende dér for tredje gang på fredag, så vurderer vi, at han ryger ud af X Factor,« siger Peter Emmike Rasmussen, der er oddsansvarlig i Danske Spil.

Patrick fik i sidste uge en hård medfart af Blachmann, som klandrede ham for at være for “poserende” og “kæk”, men Patrick sagde efterfølgende til B.T., at han ikke ville lave om på sig selv.

Der var drama, da Echo endte i farezonen i fredags. Foto: Martin Sylvest Vis mere Der var drama, da Echo endte i farezonen i fredags. Foto: Martin Sylvest

Om det så er en god eller dårlig ting, får vi at se i aften. Det gik jo i sidste uge.

Men hvem vil publikum, ifølge oddseksperterne, stemme i farezonen med ham og have muligheden for at blive stemt hjem af to af de tre dommere?

Ifølge Peter Emmike Rasmussen er det pigegruppen Echo, som seerne kommer til at sende mod dommernes nåde i farezonen.

Echo fik også et par hårde ord med af Thomas Blachmann, som mente, at gruppen mere mindede om en solist, Tanne, og hendes tre korpiger, end en helstøbt gruppe med fire stærke sangere med hver deres udpenslede rolle.

Hvem tror du ryger ud i aften?

Patrick og Echo har lige stor sandsynlighed for at ende i farezonen, mener danske spil, men hvis de står ansigt til ansigt til sidste, så er Peter Emmike Rasmussen ikke i tvivl om, hvem han vil sætte sine penge på - Patrick.

En deltager, som man til gengæld ikke skal regne med ender i farezonen, er den halvt tyske Benjamin, som er en af de helt store favoritter hos både publikum og dommere.

Heller ikke Kristian Kjærlund skal vi regne med forlader X Factor, da han ikke har været i farezonen endnu, men også fordi han er Blachmanns sidste deltager, som kunne skaffe ham nogle hurtige point, hvis han endte med at stå i farezonen i aften.

Hvis Peter Emmike Rasmussen skulle sætte fingeren på en, der med meget høj sandsynlighed vil gå hele vejen til den sidste runde, skulle der være Benjamin. Han står også til at vinde det hele, mener Rasmussen.