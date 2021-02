1,9 millioner seere kan ikke tage fejl. Nu skubber 'Badehotellet' klassikeren 'Matador' af tronen og overtager pladsen som den store historiske fortælling om danskerne – og Danmark.

Det mener Hans Hauge, der er lektor emeritus fra Aarhus Universitet og forfatter til flere bøger om teologi, filosofi og litteratur.

'Badehotellet's mulighed for at skubbe 'Matador' af tronen handler ikke om et fantastisk manuskript og eminent skuespil, men mere om antallet af seere, siger Hans Hauge.

»Det er kvantiteten, der bliver til en kvalitet. Når en stor gruppe har set det samme, bliver det en fælles national fortælling.«

At lave en 'Maude' er en kendt disciplin, blandt Matadorkendere, når livet byder på for meget modgang.

'Matador' er blevet vist igen og igen. Otte gange har DR trykket på repeat-knappen.

»Forældre har set serien med deres børn, og bedsteforældre har delt den med deres børnebørn. 'Matador' er blevet en slags indvielsesritual. Den historiske fortælling, vi henviser til.«

'Krøniken', som DR sendte i fra 2004 til 2007, var et forsøg på at gentage succesen. Den slog aldrig i samme grad an, men nu ser det ud til at lykkedes for 'Badehotellet', mener Hans Hauge.

»I begyndelsen syntes folk, at det var latterligt – og dårligt skuespil – men folk overgiver sig mere og mere.«

Hvad er størst?

Seerne har egentlig været med det meste af vejen. Da TV 2 den 30. december 2013 for første gang slog dørene op til 'Badehotellet', så lige over 1,5 millioner danskere med.

Men anmelderne var ikke begejstrede. Politiken, Jyllands-Posten og Berlingske gav dengang tre stjerner for seriens første afsnit, mens Ekstra Bladet og B.T. ikke kunne svinge sig op på mere end to.

Nu, efter otte sæsoner, hænger seerne på – og flere kommer til. Hele 1.661.000 danskere så med, da 'Badehotellet' 1. februar åbnede sæsonen. Men flere har efterfølgende streamet, og sammenlagt har 1.968.000 danskere set afsnittet.

'Det er rekord. Og det for vildt,' skrev skuespiller Amalie Dollerup bagefter på Instagram. Nu begynder anmelderne at give hende ret – og dét kan potentielt trække nye seere til.

Ifølge tal fra DR blev de seneste tre gensyn med 'Matador 'i snit set af mellem 1,3 og 1,7 millioner danskere.

Det mest sete program nogensinde menes stadig at være et enkelt afsnit af 'Matador', der ved genudsendelsen i 1986 havde hele 3,6 millioner seere.

Det hører dog med til historien, at DR dengang ikke målte systematisk på seertallene, og at det stadig var i monopolets dage.

Så mange så Matador: Der findes ingen sammenlignelige tal på de oprindelige visninger af DR-serien. Men da Matador blev genudsendt, så seertallene i gennemsnit sådan ud:

1997-1998: 1.737.000

2006-2007: 1.510.000

2012-2013: 1.308.000 Kilde: DR

I år gav Kristeligt Dagblad badehotellet fem stjerner for åbningsafsnittet. Politiken og Jyllands-Posten kvitterede med fire stjerner. Det samme gjorde B.T.

»Nu får 'Badehotellet' helsidesanmeldelser i både Information og Politiken. For det bliver sværere og sværere at sige, at det er dårligt, når flere og flere ser det,« siger Hans Hauge med tilføjelsen:

»Serien ophæver modsætningen mellem finkultur og lavkultur. Dét har en samlende effekt.«

Selvom det altså er mængden af seere, der afgør, at badegæsterne nu slår Korsbæk-borgerne i popularitet, synes Hans Hauge faktisk, at 'Badehotellet' er større kunst end 'Matador'.

De tyske soldater bliver lidt for nærgående i andet afsnit.

»De gør det nogle gange lidt bedre i 'Badehotellet'. Skuespillerne er bedre, og udviklingen i de enkelte karakterer er mere interessante end i 'Matador',« siger han.

Det tragiske i 'Matador' er, at de unge par er ulykkelige – allesammen. De to familiedynastier i Korsbæk står i vejen for de unges lykke, både da Kresten og Elisabeth forsøger at nå hinanden, og da Ellen og Ulrik flirter.

»Men i 'Badehotellet' overtager de unge styret og bliver lykkelige,« siger Hans Hauge, der også mener, at fremstillingen af tyskerne er mere spændende.

»De er farligere, fordi er ikke bare er sort/hvide og onde. Reelt er der fare for, at Amanda kan blive forelsket i en tysk løjtnant,« siger Hans Hauge, der altså forudser, at karaktererne fra Andersens Badehotel i fremtiden vil indgå i vores fælles referenceramme på linje med oberst Hackel, tante Møghe og lærer Andersen.