Annette Voss, Tobias og ikke mindst Rosa. Hver sæson af Den store bagedyst har haft en eller flere deltagere, der siden er blevet stjerner, og i denne sæson er der ingen tvivl om, hvem dén person er.

»Det bliver Emil,« lyder det stensikkert fra caster og PR-agent Elisa Lykke.

Hun har gennem mange år castet både kendte og ukendte danskere til danske tv-formater, og hun er ikke i tvivl om, at 17-årige Emil Obel, der flere gange har vundet mesterbagerforklædet, er en lysende stjerne.

Flere tidligere deltagere, som blandt andet Annemette Voss og Ditte Marie Jensen, har haft held med at starte blogs, lave bøger og en masse reklame. Elisa Lykke mener dog, at Emil primært skal holde sig til det, han er bedst til, når han ikke længere er med i tv-programmet.

17-årige Emil Obel har flere gange givet de voksne baghjul i Den store bagedyst.

»Han skal tage det stille og roligt. Bruge Instagram og bøger, så han kan udvikle sig, for han har potentiale til meget, og hvem ved, om han laver noget a la Blomsterberg og laver en serie af produkter?« siger Elisa Lykke.

Kan Emil blive den nye Mette Blomsterberg?

»Mette er uddannet konditor, så det ville nok kræve, han tog den uddannelse, men det har han jo tid til. Så ja, hvem ved, om han er dommer om 20 år i Bagedysten, eller måske bare om 10 år,« lyder det fra den professionelle tv-caster.

Selvom Emil ifølge Elisa Lykke har det største stjernepotentiale, så understreger hun, at alle deltagerne generelt er enormt godt udvalgt og fungerer på tv.

»Castet er generelt fantastisk, og man går jo meget efter det engelske format ifht. at finde typer, der har en høj identifikation, så der e ren type til alle, og i år har man især omfavnet mange typer, og det er ret vidunderligt at se,« lyder det fra Elisa Lykke.

B.T. har bedt Elisa Lykke vurdere de tilbageværende deltagere i Den Store Bagedyst og beskrive, hvilken type de er i programmet.

Jon Edlund: Boyband Bamsen.

»Jon har jo simpelthen en stor sødme. Min 13 årige teenager er helt vild med ham. Han er bamse med brune, skønne øjne, og han har en kæreste, men man har en vis forhåbning med ham, som med boyband-medlemmer. Det er ham den søde, rolige der kan bage mig en kage lørdag aften, og man kan slet ikke lade være med at lide ham.«

Jon fra 'Den store bagedyst'.

Emil Obel: Vinderen

»Han er nærmest for dygtig til at være med I det program. Den her unge dreng, man vælter bagover af benovelse over, det giver os alle sammen et håb for den unge generation, at der er sådan en ambitiøs ung mand, som i det hele taget ved, hvad han vil. Han er social, men har også kant, så man ikke helt ved, hvem han er. Der er slet ingen tvivl om, han er vinderen. Alt andet vil være mærkeligt.«

Marianne Bjerring: Fyrværkeriet

»Marianne er jo helt vidunderlig, hun er bare en gavepose og er virkelig dygtig. Castingmæssigt er hun simpelthen så farverig, hun tager tøj på efter kagerne og er en helstøbt kage, kan man sige. Hun går all in på udtryk, på sig selv og kager, og jeg elsker hende for at være så engageret. Hun er en stor gave til programmet og ligger helt klart i top tre i forhold til vinderchancer.«

Marianne Bjerring.

Sara Mols Græsborg: Husmoderen



»Hun bor i en lille landsby, er gift og mor til tre børn. Hun elsker ænder, kaniner, høns og drivhus, laver saft og marmelade, og er den typiske husmor. Man kan blive helt misundelig på hendes engagement, og i programmet er hun midt i mellem og skaber en god balance. Hun kan styre det hele og giver en tryghed.«



Christina Friis Thomsen: Stræberen

»Hun er vanvittig ambitiøs og er den pæne husmortype og præstationspigen, der har fået at vide: Gør dit bedste. Man kan mærke, hun er super engageret og vil være nummer et. Jeg tror ikke, hun kommer i en top tre, hun er nok en af dem, der vil være i fare, når det spidser til, men hun virker også vanvittig sød og omfavnende.«

Christina Friis Thomsen.



Kristoffer Bonde Pedersen: Jokeren

»Han skiller sig ud, og han er lidt jokeren på den fede måde. Han tager chancer, han er sjov og bidrager med noget helt andet. Vi får lidt hippie, og han ville være skidegod på en efterskole. Og så overrasker han ved at interessere sig for kager, det havde man aldrig tænkt. Han har så meget sin egen stil og ejer virkelig sig selv.«

Jasmin Gabay: Humørbomben

»Hun er helt klart en af mine favoritter. Jasmin er også et fyrværkeri. Jasmin er en kæmpe gave til det program. Hun er sjov, hun er lækker, har et etnisk udtryk, og så spiller hun også lige musik, så hun har allerede lidt en profil, og man kan mærke, hun er vant til at performe. Det er sådan en, man vil savne, når hun er ude, der vil lægge sig en stilhed i formatet, for hun fylder virkelig på den gode måde.«