Anklager om overgreb, racisme og et stolt og udtalt ønske om at ekskludere grimme mennesker.

Det er nogle af de vilde ting, der kommer frem i dokumentaren 'White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch', som netop har haft premiere på Netflix.

Abercrombie & Fitch startede som en butik for sportsudøvere. Her solgte man fiskestænger, haglgeværer og 'den maskuline drøm'. Men da Mike Jeffries kom til som firmaets nye direktør i 1992, ændrede man strategi.

Nu skulle der produceres tøj. Til elitens børn. Til de rige, de smukke og de sexede.

De uattraktive, overvægtige og uønskede måtte finde en anden butik af shoppe i, fortalte direktøren for Abercrombie & Fitch, der for eksempel ikke producerede kvindetøj i størrelse XL eller derover.

Smukke mennesker havde ikke lyst til at se mindre attraktive mennesker i det samme tøj som dem, mente han.

»Er vi ekskluderende? Absolut. De firmaer, der kæmper, er dem, der forsøger at nå alle – unge, gamle, tykke, tynde. Men så bliver de totalt ligegyldige. Du ekskluderer ikke nogen, men du begejstrer heller ikke nogen,« sagde Mike Jeffries i 2006 til Salon.

Den 'rigtige' målgruppe forsøgte de at tiltrække med en markedsføringsstrategi, man ikke havde set før. Bag desken stod smukke mænd i bar overkrop og dansede med på de tunge rytmer fra den høje klubmusik. Med jævne mellemrum blev der sprøjtet signaturparfume ud over butik, tøj og kunder. Og ude på gaden stod letpåklædte mænd og flirtede med de forbipasserende.

En Abercrombie & Fitch-medarbejder stiller op til fotografering ved en butik i San Francisco i 2013. Foto: STEPHEN LAM Vis mere En Abercrombie & Fitch-medarbejder stiller op til fotografering ved en butik i San Francisco i 2013. Foto: STEPHEN LAM

Det var nødvendigt. For butikken var mørk som på en natklub, og vinduerne lukket med skodder, så man blev tvunget derind, hvis man ville se, hvad man gik glip af.

De ansatte skulle naturligvis være flotte. Men de skulle tilsyneladende også være hvide. I hvert fald afslører den nye Netflix-dokumentar 'White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch', at butikscheferne fik udleveret en bog med definitioner på, hvad der ifølge kædens ledelse var attraktivt.

Her stod der blandt andet, at man 'til enhver tid skulle bære passende undertøj'. Men også kulturelle eller religiøse valg som dreadlocks og muslimske hovedtørklæder var forbudte. Man skulle altid møde op med 'en nydeligt friseret, attraktiv, klassisk frisure', lød det. Uanset om man arbejdede som model eller lagermedarbejder.

Hver uge skulle butikscheferne desuden bedømme deres medarbejderes udseende. Og levede man ikke op til forventningerne, blev man fyret.

Derfor undgik Abercrombie & Fitch naturligvis ikke adskillige søgsmål op gennem 00erne og 10erne. I 2004 mente ni tidligere medarbejdere, at både kvinder og medarbejdere med en anden hudfarve end hvid blev forfordelt. Abercrombie & Fitch erklærede sig uenige i betragtningen, men indgik et forlig på knap 280 millioner kroner og lovede desuden at ændre sin rekrutteringsproces.

Og i løbet af den næste håndfuld år fik man da også hævet antallet af etniske minoriteter fra 10 procent til 53 procent. Og det lyder jo egentlig meget godt.

Men som der hævdes i dokumentaren, fortsatte modellerne og butiksassistenterne med at være smukke, hvide mænd – resten fik tjanser på lageret eller i andre afkroge af den mørke butik.

Men også selve tøjet mødte kritik og anklager om racisme. På dette tidspunkt i 00erne var det moderne med satiriske tryk, og Abercrombie & Fitch fik derfor produceret en række T-shirts med asiatiske tegneseriefigurer med skæve øjne og store fortænder.

'Pizza Dojo: You Love Long Time: Eat In or Wok Out' lød teksten på en T-shirt, mens der på en anden stod: 'Wong Brothers Laundry Service: Two Wongs Can Make It White'.

»Vi troede, asiater kunne lide de her bluser,« lød det fra Abercrombie & Fitch, der ultimativt valgte at fjerne dem fra butikkerne efter protester.

Til gengæld holdt de stædigt fast i objektiviseringen af den unge mandekrop, som optrådte halvnøgen i både butikkerne og i firmaets markedsføring.

Denne æstetik var modefotografen Bruce Weber med til at skabe. Og både i dokumentaren og en artikel i New York Times fra 2018 er tidligere modeller stået frem med anklager om seksuelle overgreb i forbindelse med fotograferingerne.

Abercrombie & Fitch brugte afklædte uge mænd i både butikker og markedsføring. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Abercrombie & Fitch brugte afklædte uge mænd i både butikker og markedsføring. Foto: BENOIT TESSIER

En model, Bobby Blanski, hævder desuden i dokumentaren, at han blev fyret, efter han havde takket nej til en middagsinvitation.

Bruce Weber benægtede anklagerne i New York Times-artiklen, men medvirker ikke i dokumentaren. Han er heller ikke hverken dømt eller sigtet for seksuelle overgreb.

Abercrombie & Fitch har siden sine velmagtsdage i de afklædte 00ere været igennem en heftig rebranding. Firmaet sælger i dag også tøj i større størrelser og bruger både etniske minoriteter og plus size-modeller.

'White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch' kan streames på Netflix.