Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Helt klart en af de bedste grupper,' lød det prompte fra Thomas Blachman.

Årets anden 'X Factor'-audition sluttede fredag aften med duoen The Odd Balls, der ud over at begejstre den rutinerede 'X Factor'-dommer også bærer på en særlig fælles forhistorie:

The Odd Balls, der består af 31-årige Elivia Bruus og 34-årige Julie Nielsen, har for det første været kærester.

De var sammen i ni år, men nogle år efter skiftede Elivia køn fra mand til transfeminin.

»Jeg betragter mig selv mest ude i det nonbinære, men tættere på kvinde end mand. Så derfor plejer jeg at bruge udtrykket 'transfeminin', fordi det er lidt mere overordnet'. Mit pronomen er 'hun',« forklarer Elivia til B.T.

De to fynboer mødte hinanden i 2008.

Julies lillesøster boede på et opholdssted for unge, og en dag hun besøgte sin søster, fik hun øje på Elivia.

»Jeg tænkte, 'hvem er det?'. Jeg var på det tidspunkt 19, og hun var 17, så jeg syntes, at det var for ungt, men så begyndte vi at ringe og skrive sammen og klikkede bare,« husker Julie og fortsætter:

The Odd Balls til deres 'X Factor'-audition. Foto: TV 2 Vis mere The Odd Balls til deres 'X Factor'-audition. Foto: TV 2

»Jeg blev ved med at syntes, at hun var for ung, men hun pressede på, og en dag kom hun så hjem til mig og overnattede. Dagen efter da hun skulle med bussen, sagde hun, lige inden hun på steg på, 'elsker dig', og så var vi nærmest sammen fra den dag.«

Julie understreger, at det ikke var Elivias senere kønsskifte, der var årsag til deres brud.

»Vores forhold var bare gledet over i et venskab. Det havde det været i mange år, og til sidst nåede jeg et punkt, hvor jeg savnede den passion og intimitet, der er et i forhold. Vi havde - og har stadig - et virkelig tæt venskab - men jeg manglede den sidste del, og sagde derfor til Elivia, at det ikke længere fungerede.«

Elivia fortæller, at hun altid nok har vidst, at hun var lidt anderledes, men at det første var for to-tre år siden, at hun blev bevidst om, hvad det præcis kunne være.

»Jeg begyndte at klæde mig mere feminint. Jeg har altid været lidt rebelsk, så jeg tænkte først, at det måske bare handlede om, at jeg ville udfordre, hvad man kunne gå i, men jeg indså med tiden, at det betød lidt mere for mig end det.«

Elivia fortæller videre, at Julie hele vejen igennem har været en trofast støtte og fra Julies side kom transformationen, heller ikke som det store chok.

»Jeg har jo kendt hende siden 2008, så har godt vidst, at hun havde en feminin side, som jeg også holdt rigtig meget af,« fortæller Julie.

For et par år siden begyndte Elivia at lave musik, og det har - sammen med hendes transformation - givet hende et bedre liv, fortæller hun.

Tror du, 'The Odd Balls' når liveshows i 'X Factor'?

»Jeg tror, det er gået meget parallelt, at jeg er blevet et gladere menneske. Både det at jeg er kommet ud som transfeminin, og at jeg fokuserer mit liv omkring musikken.«

Og så er vi fremme ved nutiden, hvor Julie og Elivia altså er med i 'X Factor'.

»Det var slet ikke meningen, at jeg skulle have stillet op,« fortæller Julie, der spontant stillede op, da hun gav Elivia et lift til precastingen.

Her blev de opfordret til også at prøve sig af som duo, og da det sendte dem helt ind foran dommerne, blev Elivia ekstra rørt over, at dommerne roste deres fremførsel af hendes eget nummer 'Down the hill':

»Forløsningen over at få så positiv respons var virkelig overvældende. Det var en helt vild oplevelse,« slutter Elivia.

Af hensyn til kommende programmer kan Elivia og Julie ikke afsløre, hvor langt de kommer i 'X Factor'.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det vi taler om':