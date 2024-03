Man kan som bekendt ikke holde meget hemmeligt fra internettets mange hobbydetektiver.

Det har ejeren af godset Drayton House, der bliver brugt i Hollywoodfilmen Saltburn, måtte sande. For en af kravene for, at produktionen overhovedet måtte bruge grunden var, at husets lokation skulle forblive hemmelig.

Men nu fortæller ejeren, Charles Stopford Sackville, at han har måttet hyre ekstra sikkerhedspersonale efter flere har delt slottets lokation på internet, og fans af filmen som følge deraf flokkes til grunden. Nogen trænger sågar ulovligt ind.

Nu fortæller Charles Sackville til det engelske medie DailyMail, at han har fortrudt, at han lod boligen være kulisse i filmen.

»Hvordan ville du have det, hvis folk tog billeder uden for dit hus? Jeg foretrækker, at interessen glider ud i sandet, men det gør den bare ikke,« siger han til mediet.

Og det ser da heller ikke sådan ud.

På det sociale medie TikTok kan man finde præcise instrukser for, hvordan man finder Saltburn-huset.

Charles Sackville er venner med forældrene til filmens intruktør, Emerald Fennel. Hvor stor en rolle den relation har spillet i udlån af godset, vides ikke.

Han fortæller dog, at han fik en klækkelig sum fra filmens producenter for at lade dem bruge huset.

For som han siger til Daily Mail: »Der skal mere end vand til at drive et gods som mit.«