Hvad er meningen med den klap for øjet?

Det spørger mange seere sig selv om, efter den amerikanske sangerinde Madonna dukkede op til finalen i dette års Eurovision, hvor hun skal optræde som en del af pauseunderholdningen, med netop en klap for sit ene øje.

At den 60-årige 'Like a Virgin'-sangerinde har valgt et så anderledes 'accessory' er selvfølgelig ikke gået ubemærket hen på de sociale medier:

'Ej nej nej... Du er Madonna! Du kunne have rocket alt i en hvid skjorte, du behøver ikke lege sørøver Sally', skriver brugeren Line på Twitter, mens en anden skriver:

One Eyed Willy Madonna nu med klapøje... Så slipper hun også for at holde sig for øjet som andre pop-puppets #escdk #drgrandprix pic.twitter.com/Mq8wVT2lPV — Mads Wedel-Ibsen (@MadsWI) 18. maj 2019

'Hvad sker der for Madonnas Dr. Hook-look?'

Få timer inden Madonna gik på scenen, lagde hun et billede på sin Instagram, hvor man kan se hende uden klap for øjet.

Kort tid efter lagde hun endnu et ud. Denne gang med klappen for øjet:

'Madame X (som hun kalder sig selv, red) har mange ansigter,' skriver hun til billedet.

Vis dette opslag på Instagram Madame has many faces............ #Eurovision #future #madamex Et opslag delt af Madonna (@madonna) den 18. Maj, 2019 kl. 12.57 PDT

Det er særligt sørøver-sammenligningen, der går igen på de sociale medier:

'Ja, når man er oppe mod mænd i drag og islændere i lak og læder, så er man bare nødt til at trække i piratoutfit og smække en klap for øjet,' skriver en bruger på Twitter.

En anden mener, hun er blevet inspireret af det islandske bidrag, som er iført en del lak og læder under deres optræden:

'Madonna har taget ALLE kostumerne fra Islands performance på,' lyder det.