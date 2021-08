Eilif Hedelund var ikke just den nemmeste deltager i den seneste sæson af 'Fede forhold' på DR.

Undervejs i programmerne har han nemlig sat sig lidt på tværs.

»Jeg sagde jo fra start af, at jeg ikke ville gå 100 procent ind i det fra starten, for det var jeg slet ikke klar til. Slet ikke med det, de forlangte af os,« fortæller han til B.T.

»Vi fik ligefrem at vide, at vi skulle sætte vores sociale liv og livskvalitet på pause. Det havde jeg lidt svært ved at forstå.«

Tina og Eilif ved programmets afslutning.

Derfor valgte han halvvejs igennem forløbet at trække sig fra sin kostplan og frabede sig sundhedseksperten Anne Seidelins hjælp – han ville gå sine egne veje.

»Jeg gider ikke bruge min tid på folk, der er negative hele tiden. Det var en masse forbud, og hun havde travlt med at fortælle mig, hvad jeg ikke måtte. Det blev for meget for mig,« forklarer han.

Han betvivler dog ikke Anne Seidelins evne til at hjælpe andre. Hendes metode virkede bare ikke for Elif, der altså alligevel formåede at tabe sig næsten 17 kilo i de syv måneder, DR fulgte med.

På trods af at det af gode grunde ikke har været lutter lagkage, er Eilif glad for, at han valgte at køre sit eget spil.

»Der har været op- og nedture, men det har jo været fedt at følge sine egne veje. Jeg var nødt til at have mig selv med i det, ellers lykkes det sgu ikke,« siger han.

Noget tyder da også på, at han har fundet en metode, der passer ham. Siden kameraerne blev slukket, har han nemlig fortsat de nye sunde vaner. Især motion er blevet en stor del af hans hverdag.

»Jeg sad på kontoret forleden dag og kunne slet ikke koncentrere mig, så smuttede jeg ned for at træne. Jeg kunne ikke slappe af, fordi jeg ikke havde fået trænet. Jeg prioriterer det mere, og jeg synes, det er fedt. Jeg vil næsten sige, jeg har sådan en lykkerus hele tiden, mere eller mindre.«

Han startede ud med en kampvægt på 129 kilo, og da programmet sluttede, stod der 112,2 på vægten – altså et vægttab på 16,8 kilo.

Eilif Hedelund og hustruen Tina i programmets start.

Den seneste måned – siden den sidste vejning for rullende kameraer – har han tabt sig yderligere. Nu siger vægten 108, men i alt har han faktisk tabt hele 27 kilo fedt, mens han samtidig har taget 5,5 kilo muskler på. Men han er endnu ikke færdig.

»Nu arbejder jeg hen mod et nyt mål. Jeg vil gerne tabe 10-15 kilo inden nytår, men jeg går ikke så meget op i, hvad jeg skal veje. Jeg går mere op i, at jeg får en pæn krop, jeg føler mig tilpas i,« fortæller Eilif.

Man skulle jo tro, at det er en stor motivationsfaktor at vide, at folk ser med ude i de danske stuer, men faktisk oplever Eilif, at motivationen er endnu større nu, hvor han ikke følges af kameraerne.

»Jeg er glad for, at kameraerne er slukket, for det fyldte ufatteligt meget i min hverdag. Der følger jo et vist pres med, når man stille sig frem offentligt.«

Eilif Hedelund i dag.

Men programmet har altså ændret en hel del for Eilif. Han trives i sin nye, sundere hverdag og glæder sig til at se endnu flere resultater.

»Jeg har aldrig haft det så godt. Jeg har det super godt, og så tør jeg ikke tænke på, hvordan jeg får det, når jeg får tabt mig lidt mere og får endnu mere energi banket i kroppen,« siger han.