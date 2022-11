Lyt til artiklen

»Jeg holdt en mand fanget i en kælder i Aarhus i tre måneder (...) Jeg havde låst ham inde og bundet ham med gaffatape og nogle håndjern til et rør. Og så fik han mad en gang om dagen. Det fik jeg 12 år for. Den havde jeg fortjent.«

Sådan forklarede Chris Funder Buch om årsagen til en af sine domme i 'Indefra med Anders Agger', der blev sendt i december 2021, hvor tv-værten besøgte Retspsykiatrisk Afdeling på Viborg Sygehus.

Netop Chris Funder Buch er fredag kommet i medierne igen, fordi han er stukket af fra institutionen Søndersøparken.

»Chris betegnes som farlig, og Midt- og Vestjyllands Politi opfordrer til, at man kontakter politiet på 1-1-4, hvis man ser Chris eller ved, hvor han befinder sig,« oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

I programmet lagde han ikke skjul på, at hans mål var at komme ud igen til den kæreste og bonusdatter, som ventede på ham.

»Det er ikke kun hende, der venter. Det er lige så meget mig, der synes, det er svært, når man siger farvel oppe ved døren, og de går, og jeg skal bare ind på mit værelse og være alene,« forklarer han i programmet.

Han fortæller, hvordan han allerede som otteårig kom i børnepsykiatrien efter en opvækst i et hjem med alkohol og vold. Han fik sin første behandlingsdom som 18-årig.

Chris Funder Buch taler også med Poul Mortensen, funktionsleder på Retspsykiatriske Afdeling, om det vredeshåndterings-forløb, han er i gang, som går godt, men han vil ikke sige til lederen, at han ikke dummer sig igen.

Programmet sluttede med, at Chris Funder Buch fik sin uledsagede udgang tilbage, efter at have mistet den i en periode på grund af nogle episoder.