»Vores onkel fremstilles som en morder, og det var han ikke.«

Sådan lyder det i et brev fra en række efterladte til den britiske pilot Peter Kleboe, der spiller en kernerolle i Ole Bornedals aktuelle film, 'Skyggen i mit øje'.

De efterladte er rasende på instruktøren over, at han i filmen viser piloten skyde mod en taxa og dræbe tre unge mennesker, før hans fly ved et uheld styrter ned tæt på Den Franske Skole under Anden Verdenskrig.

Og nu har kritikken båret frugt.

Ole Bornedal debuterede som instruktør i 1989 med filmen 'The Dreamer'. Det helt store gennembrud fik han fem år senere med kultklassikeren 'Nattevagten'. Siden har han kastet sig over flere historiske skildringer – blandt andet '1864' og nu 'Skyggen i mit øje'. (Arkivfoto). Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix Vis mere Ole Bornedal debuterede som instruktør i 1989 med filmen 'The Dreamer'. Det helt store gennembrud fik han fem år senere med kultklassikeren 'Nattevagten'. Siden har han kastet sig over flere historiske skildringer – blandt andet '1864' og nu 'Skyggen i mit øje'. (Arkivfoto). Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Produktionsselskabet bag filmen, Miso Film, har nemlig nu besluttet at fjerne den pågældende scene. Det skriver Berlingske.

»Det har aldrig har været vores intention at forbinde personer fra virkelighedens verden med de tragiske hændelser i filmens indledning,« lyder det fra producer Peter Bose til avisen.

»Alene af den grund har vi besluttet at foretage de nødvendige ændringer i filmen, så utilsigtede oplevelser ikke forekommer. De ændringer sætter vi i gang med det samme, ligesom vi naturligvis vil tage direkte kontakt til de pårørende,« fortsætter han.

Det var også Berlingske, der torsdag kunne fortælle, at en række af Peter Kleboes efterladte familiemedlemmer havde kontaktet Ole Bornedal for at få fjernet scenen.

I et åbent brev revsede de Bornedal for at fremstille piloten som morder, og de beskyldte ligeledes instruktøren for »løgne og bagvaskelse«.

»Vi ønsker ikke, at Peter Kleboe skal forbindes med noget, han aldrig har gjort, og derfor kræver vi, at scenen klippes ud af filmen,« stod der blandt andet i brevet, som fortsatte:

»Den tragiske ulykke, der ramte Den Franske Skole og Peter Kleboe 21. marts 1945, og som resulterede i det ufattelige tab af mange uskyldige børn og voksne, har været et traume, som vores familie lever med den dag i dag. Det traume forstærkes nu af den krænkende og skadelige fremstilling af vores onkel Peter – en højt dekoreret pilot i Royal Air Force, der modigt gav sit liv i kampen for Danmarks frihed.«

Det fremgår ikke umiddelbart, præcis hvilke ændringer Miso Film vil lave på filmen i kølvndet på kritikken.

En af de unge karakterer i 'Skyggen i mit øje'. Foto: Pressefoto Vis mere En af de unge karakterer i 'Skyggen i mit øje'. Foto: Pressefoto

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Ole Bornedal, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Vi har dog tidligere talt med instruktøren omkring kritikken, hvor han udtalte følgende:

»Jeg har haft et team af historiske eksperter, som har hjulpet mig, så jeg synes, jeg har gjort, hvad jeg kan (for at gøre filmen så faktuel korrekt som muligt, red.).«