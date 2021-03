Efter andet liveshow i denne sæson af 'X-Factor' blev det et farvel til solisten Hiba Chehade også bare kendt som Hiba.

»Det er selvfølgelig super ærgerligt og jeg er ked af at jeg må sige farvel,« lyder det fra den 26-årige Hiba.

Til aftenens liveshow sang Hiba: You Should Be Sad af sangerinden Halsey, men det var ikke nok til at overbevise Oh Land, som stod med beslutningen om hvem der skulle sende hjem.

»Det har været dejligt at være med og stå på scenen. Jeg havde ellers vænnet mig til at stå på scenen, så det er ærgerligt at jeg er ude,« lyder det fra Hiba og fortsætter:

»Jeg har været yderst taknemmelig for at være med.«

Hibas exit skete dog ikke uden drama. For under Hibas omsang blev hun tydeligt berørt af hele situationen. Her måtte hun stoppe undervejs, da tårerne ikke kunne holdes tilbage.

Lise Rønne måtte derefter afbryde sangen og spørger om hun ville prøve at starte forfra, hvilket hun så gjorde.

»Jamen jeg tænkte jo, at det kunne være slutningen for mig og jeg er slet ikke klar til at give slip. Men sådan er livet og det tager nogle uventede drejninger,« fortæller Hiba.

»Men jeg er ikke færdig, for det her er starten på noget jeg elsker.«

Og Martin Jensen er fuldstændig enig i den påstand.

For på scenen tilbød han nemlig at de slet ikke var færdige med at arbejde sammen.

»Jeg er rigtig glad for ham og han har haft tro til mig fra starten. Jeg tror mere på mig selv på grund af ham. Han er en der spreder lys og det har styrket mig som person.«

»Jeg har ikke kun udviklet mig på vokalen, men også personligt. den selvtillid jeg viste på scenen, det har jeg fået af ham. Jeg kommer til at jagte musikken mere på grund af ham,« slutter Hiba af med og fortæller, at nu vil hun bare hjem og sove.