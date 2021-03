»Det er ikke særlig fedt. For jeg elsker at stå på scenen, og det blev desværre sidste gang i 'X-Factor'.«

Jerald Baldemor, som er en af de syv medlemmer i The Kubrix, er tydelig berørt af situationen, da B.T. fanger gruppen efter aftenens afgørelse.

Sammen med de seks andre medlemmer af gruppen er det nu slut med 'X Factor' for Thomas Blachmans sammensatte gruppe.

»Grunden til, at vi bliver kede af det, det er fordi, at vi har haft et sammenhold som en familie. Vi har oplevet ting sammen, som ingen nogensinde har oplevet i det her program,« lyder det fra de andre deltagere.

Og det lå måske heller ikke lige i kortene, at The Kubrix og unge Lucca skulle i farezonen efter femte liveshow.

For både dommerne og bookmakerne havde spået begge parter til en finaleplads og lige pludselig stod de i farezonen.

»Det er så mega ærgerligt, men vi er taknemmelig for oplevelsen, for Thomas og for at vi har haft hinanden.«

»Vi er skuffet, når vi nu ikke går videre med noget, vi har arbejdet hårdt for.«

X Factor liveshow i Brøndby den 26. marts 2021. Jerald bliver trøstet af gruppen Simon og Marcus. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere X Factor liveshow i Brøndby den 26. marts 2021. Jerald bliver trøstet af gruppen Simon og Marcus. Foto: Tariq Mikkel Khan

Også dommer og mentor for The Kubrix, Thomas Blachman er meget skuffet og overrasket over aftenens udfald.

»Det er trist for programmet, og jeg tænker ikke kun på mine egne deltagere, men også for programmet,« lyder det fra den rutinerede dommer, mens han fortsætter:



»At se både Lucca og The Kubrix i farezonen, det hænger ikke sammen i min optik. Det er som at blive kvalt langsomt i sovs og kartofler.«

Selvom det blev til et exit for den store gruppe, så er de ikke færdige med hinanden. For at bo i samme hus og gå op og ned af hinanden har styrket dem meget.

»Selvfølgelig kommer vi til at holde sammen. Hver eneste mulighed vi får, så skal vi allesammen ses og måske ende med at lave noget musik sammen,« fortæller Emmely Søgaard Hansen.



Næste 'X Factor'-liveshow er semifinalen, og det sendes 2. april klokken 20.00 på TV 2.