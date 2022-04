Han har lige modtaget en Oscar, men hans karriere ligger – måske – i ruiner.

Will Smith kæmper lige nu for at redde ikke bare sin pris, men også sit omdømme og sin karriere.

»Tingene hænger i en tynd tråd,« siger en kilde tæt på forløbet til den britiske avis The Sun.

Der gik et chok gennem det politisk korrekte Hollywood, da Mister Nice Guy over dem alle så rødt under årets Oscar-show.

Will Smith scorede prisen som bedste mandlige hovedrolle ved årets Oscar-show, men nu kæmper han for at redde sin karriere. Foto: ROBYN BECK Vis mere Will Smith scorede prisen som bedste mandlige hovedrolle ved årets Oscar-show, men nu kæmper han for at redde sin karriere. Foto: ROBYN BECK

Midt under showet – for åben skærm – mistede Will Smith fatningen og langede kollegaen Chris Rock en lussing.

Årsag? Komikeren havde forsøgt at sige noget sjovt om Smiths hustru, Jada Pinkett Smith, som har mistet håret på grund af sygdom.

Et øjeblik troede alle, at episoden var aftalt på forhånd, men efter en reklamepause stod det efterhånden klart for de fleste, hvad der rent faktisk var sket.

Få minutter efter episoden scorede Smith ikke desto mindre den eftertragtede statuette for sin rolle i filmen King Richard, og kollegerne kvitterede med stående ovationer.

Øjeblikket, alle har talt om denne uge: Will Smith slår Chris Rock. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Øjeblikket, alle har talt om denne uge: Will Smith slår Chris Rock. Foto: BRIAN SNYDER

I folkedybet på de sociale medier er meningerne delte:

Mange fordømmer hans handling og mener ikke, at Smith burde have fået lov til at gå på scenen og holde tale efter episoden.

Men der er også en hel del, der forsvarer hans handling og forstår ham.

Akademiet bag Oscarpriserne ser derimod anderledes på det.

Straks efter showet lød det på Twitter, at vold er uacceptabel, og nu har Akademiet indledt en disciplinærsag mod den 53-årige skuespiller.

Man erkender, at man kunne have håndtere situationen anderledes under showet og varsler »en passende« sanktion for lussingen.

Af samme grund forlyder det nu, at Smith gør hvad han kan for at redde sin karriere.

»Han vil skrive et officielt brev for at undskylde og bede om tilgivelse,« siger en kilde ifølge The Sun og tilføjer:

»Han forventes også at foretage et telefonopkald med showcheferne inden for de næste 24 timer. 18. april er dog D-dag, hvor han vil finde ud af, om han stadig har en Oscar og sandsynligvis også, om han har en karriere.«

18. april er datoen, hvor Akademiet træffer en afgørelse i sagen.

Will Smith har flere store filmprojekter i støbeskeen, og pludselig er der usikkerhed om, hvorvidt de bliver til noget.

Kilder i filmmiljøet siger til den britiske tabloid, at beslutningstagerne i filmmiljøet ikke ønsker at vælge side i sagen for tidligt.

Will Smith og hustruen Jada Pinkett Smith på den røde løber til Oscarfesten. Foto: MIKE BLAKE Vis mere Will Smith og hustruen Jada Pinkett Smith på den røde løber til Oscarfesten. Foto: MIKE BLAKE

Torsdag kom det frem, at produktionen bag Oscarshowet forsøgte at få Smith til at forlade salen efter episoden. Men det nægtede han.

Det står nu også klart, at politiet var klar til at anholde ham, men at Chris Rock forhindrede da, da han ikke ønskede at anmelde sagen.

Så meget desto mere er det faldet flere for brystet, at Smith efterfølgende deltog i efterfesten, hvor han i løbet af natten dansede rundt med sin Oscar i hånden.

For som det lyder fra én af de mange kritisere på de sociale medier:

»Det signalerer ikke ligefrem 'Jeg undskylder, for det jeg gjort, og jeg skammer mig'. Det er mere: 'Jeg er ligeglad'.«