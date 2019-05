Det ligger allerede nu fast, at der kommer flere afsnit af 'Familien fra Bryggen'.

Den 15. sæson af ‘Familien fra Bryggen’ blev torsdag aften afsluttet med et brag af en fest, da Geggo og Cengiz endelig blev gift og fik lov til at fejre deres kærlighed.

Og det ligger allerede nu fast, at det store bryllup ikke er det sidste, man kommer til at se til familien på TV3. Der kommer nemlig en ny sæson af ‘Familien fra Bryggen’.

»Vi er meget glade for ’Familien fra Bryggen’, og derfor vender programmet selvfølgelig tilbage. Hvornår kan vi desværre ikke afsløre,« siger Kenneth Kristensen, programdirektør hos Nordic Entertainment Group Danmark, til Realityportalen.

Du kan derfor allerede begynde at glæde dig til endnu flere afsnit med Geggo, Cengiz, Linse og resten af familien – og hvis det står til dem, så kommer der mange flere afsnit. Det fortalte Linse sidste år til Realityportalen.

»Jeg vil lave ‘Familien fra Bryggen’, indtil jeg bliver Mopper og til sidst dør. Og indtil Alba bliver Mopper og dør. Lige så længe, der findes flow-tv – eller nej, det behøver vi faktisk ikke, for vi går bare digitalt,« sagde Linse med et grin og fortsatte:

»Ej, vi bliver ved, indtil TV3 sparker os ud, eller når seertallene ikke er gode nok længere. Men det er de. Vi har ingen intentioner om at stoppe nu. Vi havde brug for pausen, men ellers har vi altid sagt, at vi vil blive ved, så længe vi synes, det er hyggeligt og sjovt. Og det gør vi bestemt stadig,« slog Linse fast.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.