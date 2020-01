Alle (sladderbladenes) øjne var rettet mod Brad Pitt og hans tidligere bedre halvdel Jennifer Aniston under nattens prisoverrækkelse ved Golden Globes.

Selvom det er omkring 15 år siden, at parret blev skilt, har der nemlig de seneste par år floreret rygter om, at de to ville finde sammen igen.

Især efter at Jennifer Anison blev skilt fra Justin Theroux i 2017, har rygterne svirret om et nyt forhold til Brad Pitt, som blev skilt fra Angelina Jolie i 2016.

Og da det så sent som i december også kom frem, at Brad Pitt havde været en af gæsterne ved Jennifer Anistons årlige julefest, så var der virkelig lagt op til det helt store på rygtebørsen.

Arkivfoto af Jennifer Aniston og Brad Pitt. Foto: KEVIN WINTER Vis mere Arkivfoto af Jennifer Aniston og Brad Pitt. Foto: KEVIN WINTER

Da 56-årige Brad Pitt på den røde løber blev spurgt ind til sit forhold til Jennifer Aniston, var der dog ikke meget lidenskab at hente.

Det skriver Daily Mail.

»Hun er en god ven,« lød hans svar til Entertainment Tonight, som spurgte ham om, hvorvidt han så frem til gensynet med sin ekskone.

»Det bliver vist det næstvigtigste gensyn for hende i år, så vidt jeg kan forstå,« jokede han videre og hentydede til Jennifer Anistons første Instagram-opslag, hvilket viste hende sammen med hendes tidligere medskuespillere fra hitserien 'Venner'.

Jennifer Aniston på den røde løber ved Golden Globes. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Jennifer Aniston på den røde løber ved Golden Globes. Foto: MARIO ANZUONI

Selvom Brad Pitt altså fastslår, at eksparret blot er venner, så har flere medier verden over alligevel bidt mærke i, at de to var blevet placeret ved borde lige ved siden af hinanden.

Der blev også bidt mærke i, at 50-årige Jennifer Aniston klappede ivrigt og så vældig begejstret ud, da Brad Pitt vandt prisen for bedste mandlige hovedrolle for sin præstation i filmen 'Once Upon a Time... In Hollywood'.

Jennifer Aniston og Brad Pitt blev gift i år 2000 og gik fra hinanden fem år senere, da Brad Pitt fandt sammen med Angelina Jolie efter at have spillet over for hende i filmen 'Mr. & Mrs. Smith'.

Jennifer Aniston var dog ikke den eneste af Brad Pitts eks'er, der var dukket op til prisoverrækkelsen.

Brad Pitt vandt en Golden Globe for bedste mandlige birolle. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Brad Pitt vandt en Golden Globe for bedste mandlige birolle. Foto: FREDERIC J. BROWN

Også Gwyneth Paltrow, som han datede i to år frem til 1997, var til stede. Det samme var Christina Applegate, som Brad Pitt datede i 1989.

Brad Pitt leverede da også en enkelt joke omkring sit kærlighedsliv, da han tog imod sin Golden Globe-statuette:

»Jeg ville have taget min mor med i dag, men det kunne jeg ikke, fordi jeg dater alle, jeg står ved siden af, ifølge medierne. Og det ville altså have været akavet.«

En joke, som Jennifer Aniston i øvrigt fandt yderst morsom, ifølge People.

Her er vinderne til Golden Globes 2020 Film: * Bedste Film, drama: "1917". * Bedste Film, musical eller komedie: "Once Upon a Time ... in Hollywood". * Bedste Skuespiller, drama: Joaquin Phoenix, "Joker". * Bedste Skuespillerinde, drama: Renée Zellweger, "Judy". * Bedste Skuespiller, musical eller komedie: Taron Egerton, "Rocketman". * Bedste Skuespillerinde, musical eller komedie: Awkwafina, "The Farewell". * Bedste Mandlige Birolle: Brad Pitt, "Once Upon a Time ... in Hollywood". * Bedste Kvindelige Birolle: Laura Dern, "Marriage Story". * Bedste Instruktør: Sam Mendes, "1917". * Bedste Filmmanuskript: Quentin Tarantino, "Once Upon a Time ... in Hollywood". * Bedste Udenlandske Film: "Parasite". * Bedste Animerede Film: "Missing Link". Tv-serier: * Bedste Serie, drama: "Succession". * Bedste Skuespiller, drama: Brian Cox, "Succession". * Bedste Skuespillerinde, drama: Olivia Colman, "The Crown". * Bedste Serie, musical eller komedie: "Fleabag". * Bedste Skuespiller, musical eller komedie: Ramy Youssef, "Ramy". * Bedste Skuespillerinde, musical eller komedie: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag". * Bedste Serie, miniserie eller tv-film: "Chernobyl". * Bedste Skuespiller, miniserie eller tv-film: Russell Crowe, "The Loudest Voice". * Bedste Skuespillerinde, miniserie eller tv-film: Michelle Williams, "Fosse/Verdon". * Bedste Mandlige Birolle, miniserie eller tv-film: Stellan Skarsgard, "Chernobyl". * Bedste Kvindelige Birolle, miniserie eller tv-film: Patricia Arquette, "The Act". Kilde: Ritzau