Nu forklarer 'De unge mødre'-deltageren, hvorfor de har taget beslutningen om at droppe hjemmeundervisningen.

Normalt er det Martinna Petersen, der er i fokus på tv-skærmen, men det sidste stykke tid har det været søsteren Melanie Larsen, der har været i hovedrollen, da hun sammen med sin familie har medvirket i TV 2-serien ‘Min sindssygt sunde familie’.

I programmet kom man helt tæt på familiens hverdag. Hvis man har set ‘De unge mødre’, hvor Melanie, der bor sammen med Martinnas familie, har medvirket lidt, havde man dog på forhånd en god idé om, hvordan familien lever sit liv.

Ligesom søsteren lever Melanie nemlig vegansk og går ind for samsovning, mens børnene også bliver hjemmeskolet.

Nu viser det sig dog, at Melanie og hendes mand, Daniel, efter programmet har lagt hjemmeundervisningen på hylden for deres ældste søn, Christian.

– Christian lige startet i skole. Han er meget begejstret for det, og vi er rigtig glade for, at han har lyst til at prøve det af. Benjamin (parrets yngste søn red.) hjemmeskoles fortsat herhjemme, fortæller Melanie til TV 2, hvor hun desuden også fortæller, at Christian, der i TV 2-programmet manglede jern, nu har været til lægen og efterfølgende fået nye vitaminpiller, som indeholder jern. Allerede to uger efter havde han et normalt jernniveau igen.

Overfor Realityportalen.dk uddyber Melanie beslutningen om at stoppe hjemmeundervisningen for Christian:

– Christian fik lyst til at starte i skole, så det fik han naturligvis lov til. Vi har altid sagt, at vi vil hjemmeskole dem så længe, at de ønsker det. Derfor har jeg løbende spurgt om hans tanker til det, og han har ikke haft lyst til det før nu. Han vil meget gerne være mere sammen med alle sine venner, og han kender de fleste af drengene i klassen fra fodbold, fortæller Melanie til Realityportalen.dk.

– Det bekymrer mig slet ikke, at Christian er startet i skole, da han er meget glad for det. Når Christian er glad, så er jeg glad. Vores to yngste børn må derfor også gerne komme i skole, når de på et tidspunkt ønsker det. De bestemmer helt selv, om de vil gå i hjemmeskole eller ej, fortsætter hun.

– Det glæder mig dybt i mit hjerte, at Christian er nysgerrig på livet og har mod på at prøvet livets muligheder af. Han ved, at han altid altid kan starte i vores egen hjemmeskole igen, og han ved også, at han skal leve præcis det liv, som fylder ham op med glæde i hjertet og gør ham lykkelig. Jeg kan mærke i mit hjerte, at det bliver en yderst spændende, lærerig og udviklende tid for Christian, og jeg er sikker på, at alt er præcis, som det skal være. Jeg er dybt taknemmelig for de tre år, han har gået i hjemmeskole, og at han først starter i skole nu, hvor han selv føler sig 100 procent klar til det, forklarer Melanie på sin Instagram omkring beslutningen.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.