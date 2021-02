Der er både debutanter og grandprixlegender blandt de otte Melodi Grand Prix-deltagere, som onsdag blev offentliggjort på et pressemøde.

Den ene gør comeback efter 43 år, mens den anden søger oprejsning efter tre fæle grandprixflop.

Og så er der debutanterne Fyr & Flamme, der endelig har fået lov at være med i musikkonkurrencen efter tidligere at have fået afslag.

Og der kan der være to årsager til, fortæller duoen, der består af musiker Laurits Emanuel og skuespiller Jesper Groth, som mange nok vil kende som Bjørn fra 'Sygeplejeskolen'.

Fyr & Flamme stiller op med sangen 'Øve os på hinanden'. Foto: Rasmus Laursen Vis mere Fyr & Flamme stiller op med sangen 'Øve os på hinanden'. Foto: Rasmus Laursen

»Vi har et pladeselskab i ryggen denne gang, og vi var 'ikke nogen', da vi prøvede første gang for tre år siden. Men nu er tiden kommet til, at folk tør invitere den her slags musik ind i grandprixet.«

Fyr & Flamme fik sidste år et gedigent hit med det 80er-inspirerede nummer 'Menneskeforbruger', som skaffede dem pladekontrakten.

Men Jesper Groth havde forinden lavet satire i programmet 'Klaphat', og mange troede derfor, at det nærmest klickeagtige 80er-hit var en parodi på genren. Og måske er det derfor, de fik afslag dengang, filosoferer Laurits Emanuel.

»Det kan jo være, at dem, der tog stilling til de indsendte sange, også troede, det var for sjov. Det kan være, den ville passe som hånd i handske i dag.«

Mike Tramp stiller op med sangen 'Everything Is Alright'. Foto: Rasmus Laursen Vis mere Mike Tramp stiller op med sangen 'Everything Is Alright'. Foto: Rasmus Laursen

En anden, der til gengæld ikke har drømt om Melodi Grand Prix i flere år, er Mike Tramp. Han vandt for 43 år siden grandprixet med gruppen Mabel og sangen 'Boom boom', men gør først comeback nu. De sidste mange år har han nemlig boet i udlandet.

»Men nu strandede jeg her i Danmark i 2020 (på grund af coronapandemien, red.), og det var ikke planen. Men efter et godt stykke tid tænkte jeg, at jeg måske skulle deltage i noget af den aktivitet, der trods alt er, nu hvor der ikke er andre scener, jeg kan stå og sprælle på,« siger han og tilføjer:

»Jeg troede på et tidspunkt, jeg aldrig ville komme op på en scene igen.«

Heller ikke Thomas Buttenschøn havde regnet med, at Melodi Grand Prix skulle være noget for ham, før hans musikalske samarbejdspartner Chief 1 ringede og foreslog det.

Årets otte sange 'Hvileløse hjerter'

Artist: Nanna Olivia

Tekst og musik: Anna David, Nicolai Levring og Casper Sørensen 'Øve os på hinanden'

Artist: Fyr & Flamme

Tekst og musik: Laurits Emanuel 'Højt over skyerne'

Artist: Chief 1 og Thomas Buttenschøn

Tekst og musik: Chief 1, Thomas Buttenschøn og Nermin Harambasic 'Everything Is Alright'

Artist: Mike Tramp

Tekst og musik: Mike Tramp 'Abracadabra'

Artist: Claudia Campagnol

Tekst og musik: Melanie Wehbe, Emil Adler Lei og Louis Jarto ’Silver Bullet’

Artist: The Cosmic Twins

Tekst og musik: Lise Cabble, Gisli Gislason, Rasmus Duelund og August Emil ’Står lige her’

Artist: Emma Nicoline

Tekst og musik: Jeppe Pilgaard, Jacob Jørgensen, Emma Nicoline Winther Nielsen, Adam Kalwa og Patricia Namakula Mbabazi ’Beautiful’

Artist: Jean Michel

Tekst og musik: Clara Sofie Fabricius, Johannes Nymark, Jesper Hjersing Sidelmann og Andreas Jensen

»Jeg er vokset op med grandprixet. Vi lavede heavy metal-versioner af Brødrene Olsen i mit teenageband, da vi var 15, men jeg havde ikke set mig selv i den ligning før nu, men da Chief 1 foreslog det, sagde jeg: 'Ja, selvfølgelig – det skal vi da',« siger Thomas Buttenschøn.

Det er første gang, Chief 1 stiller op som sanger i Melodi Grand Prix, men hele tre gange har han vundet det danske grandprix som sangskriver.



Med Kølig Kajs 'Stemmen i mit liv' i 1997, Soluna Samays 'Should've Known Better' i 2012 og Anti Social Medias 'The Way You Are' i 2015.



Alle tre sange klarede sig til gengæld så dårligt ved Eurovision, at de enten fik en bundplacering, ikke nåede finalen eller direkte resulterede i, at Danmark ikke kvalificerede sig til Eurovision året efter.

Thomas Buttenschøn og Chief 1 stiller op med sangen 'Højt over skyerne'. Foto: Nicho Oppermann Vis mere Thomas Buttenschøn og Chief 1 stiller op med sangen 'Højt over skyerne'. Foto: Nicho Oppermann



Chief 1 erkender med et grin, at den ikke er helt god. Men det afskrækker ham nu ikke fra at prøve igen.



»Når man sidder med en sang og tænker: 'Den kan sgu et eller andet', og man er så velsignet at have en fantastisk makker, så tror jeg på, at livet er kort, og så skal man tage nogle chancer.«

Melodi Grand Prix sendes live og uden publikum fra DR Byen 6. marts, efter at DR sidste år grundet det akut opståede forsamlingsforbud blev tvunget til at afvikle showet fra en mennesketom Royal Arena.

Derfor er der kun otte deltagere i år modsat de vanlige ti.

»Der er flere årsager, og de fleste udspringer naturligvis af covid-19-situationen. Først og fremmest kan vi i 2021 ikke være i en af de store arenaer med et stort publikum, og derfor er vi flyttet ind i DRs egne studier uden publikum. Så otte sange passer fint til årets skalering af showet,« lyder det fra DR.