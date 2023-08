I tre år har hun været med til at svinge taktstokken.

Men nu er det slut med værtstjansen på DR Ultra for Inge Thorup.

Det skriver hun selv i et opslag på Instagram.

'Efter 3 år i det drømmejob, jeg som lille pige gik og ønskede mig aller aller mest, har jeg valgt at stoppe som vært på Ultra Nyt'. Hun understreger, at det ikke har været en let beslutning, men at hun trænger til forandringer og udvikling, så hun kan blive endnu dygtigere.

Så godt som alle får også et stort tak med på vejen.

'Køs til universet, karma, kollegaer, chefer, og til dig, der dagligt eller indimellem har set på mit ansigt og lyttet til min stemme, når jeg har fortalt nyheder og andre historier'.

Hvad fremtiden byder på, skriver hun ikke, men noget tyder på, at det bliver mere tv. For hun skriver, at vi snart ses på skærmen igen.

DR Ultra Nyt laver nyheder til de 9-14 årige.