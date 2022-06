Lyt til artiklen

For et år siden indtraf den største tragedie på gården i Jerslev.

'Landmand søger kærlighed'-parret Nicoline og Thomas Bertram mistede deres halvandet år gamle datter Marie på vejen til hospitalet, efter hun på ulykkeligvis var blevet ramt af fodervognen, da hun var med sin far ude og fodre gårdens grise.

Men nu er der glædelige nyheder fra den nordjyske landmandsfamilie, for Nicoline Bertram er gravid og venter parrets andet barn til august, fortæller TV 2-parret til Se og Hør.

Den kommende familieforøgelse vækker selvsagt lykke på gården i Jerslev, men samtidig roder den også op i tabet af datteren.

»Jeg har følt, at jeg svigter Marie ved at få et barn mere. Men jeg tror, det er rigtig godt for os, at vi har noget at se frem til og noget, som vi glæder os til. Det giver os meget livsgnist og livskvalitet,« fortæller Nicoline Bertram til ugebladet.

Tre måneder efter tabet af datteren åbnede parret op om sorgen i et stort interview med Ude og Hjemme.

Her fortalte de, at de var begyndt i et forløb hos en krisepsykolog.

»Jeg tilgav meget hurtigt Thomas. Jeg vidste jo, hvor meget han elskede hende, og at han aldrig ville gøre noget for at skade hende. Det var jo en ulykke, så meget hurtigt besluttede jeg mig for, at vi skulle komme igennem det sammen,« forklarede Nicoline Bertram til ugebladet.

Det var en tirsdag aften, 22. juni sidste år, at parrets halvandet år gamle Marie blev erklæret død på Aalborg Universitetshospital som følge af sine skader fra traktorulykken.

Otte dage efter blev hun begravet i Jerslev Kirke.

Nicoline Bertram tog sorgorlov fra sit arbejde på et plejecenter, mens den selvstændige landmand Thomas Bertram arbejdede sig gennem sorgen, fortalte parret i Ude og Hjemme.

Men nu er der igen lys hos TV 2-familien, der venter en lille dreng eller pige.

Nu er de på vej til den drøm, de delte, allerede da de fandt kærligheden i femte sæson af 'Landmand søger kærlighed' i 2018.

Drømmen om den store familie og den store børneflok.