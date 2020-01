Kun en måned efter den ultimative sorg, afslører den unge mor nu, at lykken atter tilsmiler hende.

Sabrina Håkonsson trak sig fra ‘De unge mødre’ for tre år siden for at have fuld fokus på sit liv og sønnen Mads, efter hun havde fået en række negative beskeder om sin sclerose-sygdom, som hun nu har levet med i seks år. Siden har den unge mor fundet kærligheden, og i november måned fortalte hun den glædelige nyhed, at hun også skulle være mor igen.

Kort efter brast lykken dog for den unge mor og hendes kæreste, som blev ramt af den ultimative sorg, da deres lille datters hjerte stoppede med at slå, og graviditeten måtte afbrydes 5. december. Nu tilsmiler lykken dog atter parret, som fik den ultimative julegave, Sabrina er nemlig gravid igen.

– Sorgen er stadig meget stor, vi har mistet vores lille pige i uge 18, og det tog hårdt på os, vi har grædt til ukendelighed og været hele følelsesregistret igennem. Men at jeg blev så hurtigt gravid, kom som et chok, men også en kæmpe lykke. Vi valgte at fortælle det, da folk også var en stor del af vores sorg med Josephine, fortæller Sabrina til Realityportalen og fortsætter:

– Det er et sårbart emne at snakke om, og glæden er desværre ikke helt så meget fremme som sidst, fordi angsten sidder der for at miste. Så efter uge 30 tror jeg automatisk, glæden kommer ti gange igen. Vi er tilknyttet sygehuset, som holder øje med baby, så det giver en god tryghed, så det var en god nyhed at finde ud af, at man var gravid igen.

Sabrina ved ikke helt, hvor langt henne hun er i sin nye graviditet, men parret fandt ud af den glædelige nyhed et par dage før jul. Det var dog ikke det eneste, der gjorde julen helt speciel, Sabrina friede nemlig til sin kæreste gennem to år år, Kenny, juleaften foran hele familien, så forude venter både bryllup og baby.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk