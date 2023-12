Bor man i et af de mange hjem, hvor Valde og vennerne den seneste måned dagligt har været faste gæster i stuen, er der godt nyt.

'Valdes Jul' vender nemlig tilbage. Og ventetiden bliver ikke alt for lang.

Optagelserne til sæson to går nemlig allerede i gang til foråret, og det betyder, at den unge vogter af skoven er tilbage på TV 2 allerede om to år.

»Vi er meget glade for og stolte over den store interesse ’Valdes Jul’ har fået, og det viser, at en familiejulekalender stadig er en vigtig del af danskernes juletraditioner og kan samle os i en travl tid,« siger Lea Løbger, der er TV 2 executive producer på julekalenderen, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Med 'Valdes Jul' har vi bygget videre på den lange tradition, TV 2 har for at give danskerne en magisk julefortælling i december. Vi er stolte af det nye univers, og det er fantastisk, at seerne har taget så godt imod det.«

Ifølge TV 2 viser de foreløbige tal, at over 1.235.000 i gennemsnit har fulgt med i de 24 afsnit om Valde og ulveskifteren Tala.

Mange af seerne har valgt at følge med på streaming.

Hele 60 procent, lyder det fra TV 2, der samtidig fastslår, at det endelige seertal først er tilgængeligt senere.