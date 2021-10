Det er officielt. Den nyeste 'Bond'-film, 'No Time to Die', bliver den femte og sidste med Daniel Craig som den ikoniske James Bond.

Og inden filmen overhovedet fik premiere, startede rygterne om, hvem der mon skal afløse ham.

Men det lader til, at fans må væbne sig med tålmodighed, og at spekulationerne må fortsætte længe endnu.

Til BBC Radio 4 har producerne bag Bond-filmene, Barbara Broccoli og Michael G. Wilson, udtalt, at det først bliver næste år, at de vil begynde at tænke på den nye Bond:

»Vi tænker slet ikke på det endnu. Vi vil have, at Daniel får tid til at blive fejret. Næste år vil vi begynde at tænke på fremtiden.«

Men tanken er tydeligvis svær at slippe, og der er allerede kommet bud på, hvem der i fremtiden skal spille den ikoniske filmagent. Heriblandt er James Norton, Henry Cavill, Tom Hardy og Idris Alba.

Hvilken skuespiller håber du mest på, skal spille den nye James Bond?

Og faktisk er det ikke kun mandlige skuespillere, der bliver set som mulige arvtagere. Både Suranne Jones og Lashana Lynch er nemlig også blevet nævnt.

At James Bond i fremtiden skal spilles af en kvinde, har Broccoli dog afvist til mediet Variety:

»James Bond er en mandlig karakter. Jeg håber, at der bliver lavet mange, mange film med kvinder, for kvinder, af kvinder, om kvinder. Jeg tror ikke, vi skal tage en mandlig karakter og lade en kvinde portrættere ham,« siger Barbara Broccoli.

Igennem årene har der været seks skuespillere, som har haft rollen som James Bond. Sean Connery var den første i filmen 'Dr. No' fra 1962.

Roger Moore er den skuespiller, der har spillet filmagenten flest gange. I perioden fra 1973 og frem til 1985 nåede han at spille Bond-karakteren intet mindre end syv gange.

Den 25. James Bond-film, 'No Time to Die', med Daniel Craig i hovedrollen har danmarkspremiere torsdag.