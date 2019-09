For første gang i dansk musikhistorie blev det store årlige prisshow Danish Music Awards sidste år aflyst. Nu har man fundet en ny løsning.

Det sker allerede den 17. oktober i den genopførte K.B. Hallen, hvor sangerinden Nabiha vil debutere som vært på showet, der vil blive vist to dage senere på TV2 lørdag den 19. oktober.

Navne som The Minds of 99, Jada, Nik & Jay, Clara, Sivas og Node kommer blandt andet og spiller - og man lægger i en pressemeddelese vægt på, at det kommer til at foregå live.

»Vi har valgt at skabe et nyt DMA, hvor oplevelsen af at være til en overdådig stjernebesat koncert er i centrum. Det betyder, at publikum i K.B. Hallen vil komme tættere på artisterne og deres musik. Samtidig er det selvfølgelig vigtigt for os, at den musikalske nerve, de store hits og de rørende øjeblikke når ud til musikelskere i hele landet. Derfor er vi også rigtig glade for, at TV 2 har valgt at vise DMA 2019,« udtaler formand for DMA-akademiet og kommunikationsdirektør i musikselskabernes brancheorganisation Lasse Lindholm.

Nabiha til DMA i 2014. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Nabiha til DMA i 2014. Foto: Asger Ladefoged

Nabiha siger om sin kommende værtsrolle:

»For mig har DMA altid været noget helt særligt, og samtidig sker der så mange spændende ting i dansk musik lige nu. Derfor er der heller ikke noget jeg hellere vil end at stå på DMA-scenen d. 17. oktober og være med til at hylde mine dygtige kollegaer«.

De nominerede bliver offentliggjort løbende frem mod den 17. oktober.

Fordi showet blev aflyst sidste år, har man valgt helt undtagelsesvist at nominere udgivelser fra en to-årig periode. Det vil sige, at man kan vinde en DMA-statuette, hvis man har været aktuel i perioden 4. august 2017 til den 8. august 2019.