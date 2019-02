Alle, der har set tv-programmet 'Dybvaaaaad', ved, at der nogle gange bliver gået hårdt til dem, som vittighederne er skrevet om.

Derfor kunne Tobias Dybvad have frygtet, at det ville ende skidt, hvis han nogensinde skulle møde Jørgen Pahus fra 'Landmand søger kærlighed'.

Dybvaaaaad-fans vil nemlig vide, at landmanden og hans søgen efter kærlighed har været mål for mange jokes.

Det skulle dog vise sig, at den lune landmand og hans kæreste Kirsten Marie Skaarup begge er humoristiske mennesker.

Tobias Dybvad skal være far for første gang til juni, hvor hans forlovede Marie Schmidt er sat til at føde. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Tobias Dybvad skal være far for første gang til juni, hvor hans forlovede Marie Schmidt er sat til at føde. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Så da Tobias Dybvad pludselig stod tæt sammen med de to i en elevator i forbindelse med Zulu Awards, der blev holdt torsdag, kunne tingene have gået i en anden retning.

Men heldigvis blev der bare returneret jokes, som referede til nogle af de ting, der er blevet nævnt i Dybvaaaaad.

»Det vil altid være en lille smule akavet, men de var meget søde og sjove.«

Det siger Tobias Dybvad grinende, da B.T. møder ham på den røde løber. Han fortsætter:

»Der blev lavet et par ko-jokes.«

Komikeren mener ikke, at han skal være nervøs for sine nogle gange grænsesøgende morsomheder.

»Mange af dem, der laver reality, har et afslappet forhold til det, de laver,« siger han og uddyber:

»Det kan godt være, der er nogen, der bliver irriteret en gang imellem, men aldrig sådan, at de bliver så sure, at de griber knoglen.«