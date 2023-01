Lyt til artiklen

Lise Nørgaard gik bort på årets første dag.

Men nu vender hun for en stund tilbage med alle sine anekdoter og fortællinger. For på søndag, en uge efter sin død, kan den 105-årige 'Matador'-skaber ses i Mikael Bertelsens program 'Det sidste ord'.

Lise Nørgaard bliver dermed den fjerde kendte dansker, der har indvilget i at se tilbage på livet med tv-værten og så få interviewet sendt efter sin død på TV 2.

Flere har ellers spekuleret i, om Lise Nørgaard ville deltage i programmet.

Selv har B.T. forsøgt at høre Mikael Bertelsen om, hvorfor det ikke – som det ellers har været gjort med Bent Fabricius-Bjerre, Uffe Ellemann-Jensen og Povl Dissing – straks blev meldt ud, at Lise Nørgaard var en del af hans programserie.

Ikke mindst har B.T. spurgt, om Lise Nørgaard måske havde takket nej til at medvirke med henvisning til sine taleproblemer.

Siden sommeren 2019 kæmpede Lise Nørgaard nemlig med stemmebåndet, hvilket også betød, at hun ikke længere gav interviews.

Men Mikael Bertelsen fik altså den folkekære journalist og forfatter med i programmet på trods.

»Da jeg interviewede Lise Nørgaard til 'Det sidste ord', var hendes stemme hæs og ved at forsvinde. Hun mente selv, at det var fordi, hun havde talt uafbrudt i over hundrede år. Men selvom stemmebåndene svigtede, så var hun energisk og meget opsat på at medvirke,« siger Mikael Bertelsen nu i en pressemeddelelse.

Lise Nørgaard. Foto: Erik Refner Vis mere Lise Nørgaard. Foto: Erik Refner

Lise Nørgaard blev både et kulturhistorisk og et feministisk ikon. Hun gik bort søndag 1. januar, omringet af sin familie, 105 år gammel.

»Lise Nørgaard var bevidst om at efterlade sig en slags manual til fremtidens kvinder med hendes egne erfaringer og råd til, hvordan man kan gøre sig selv fri og uafhængig. Og selvom hun var lille af statur i det store tv-studie, så håber jeg, at det kan ses, at hun var en stor og stærk personlighed,« siger Mikael Bertelsen.

Lise Nørgaard i 'Det sidste ord' kan ses søndag 8. januar kl. 20.00 på TV 2.