En decideret skandale ligger og ulmer i den svenske realityverden.

For nu indledes politiets efterforskning i en mulig sag om overgreb på to kvinder under optagelserne af den svenske udgave af 'Paradise Hotel', det skriver flere svenske medier heriblandt SVT og Aftonbladet.

Helt konkret er der tale om to deltagende kvinder, som mener, at de har været udsat for overgreb af en mandlig deltager.

I en pressemeddelelse meddeler kammeranklageren, at der er modtaget to politirapporter vedrørende sagen. Derefter vil afhøringerne blive afholdt så hurtigt som muligt.

Foto: NENT/Viaplay Vis mere Foto: NENT/Viaplay

»Nu vil vi tale med dem, der er indblandet i sagen, og høre deres historier, og så vil vi tage stilling til den videre efterforskning,« fortæller kammeranklager Charlotte Frisack Brodin.

Anklager Charlotte Frisack Brodin understreger også, at ingen personer endnu er underrettet om, at de er mistænkt for en forbrydelse, da de først modtog sagen onsdag.

Ifølge de svenske medier er der tale om deltageren Toby Johnson, som blev sendt hjem af produktionsholdet under optagelserne af sæsonen.

De samme medier skriver også, at han i opslag på Instagram har undskyldt for sin opførsel, fra hans tid på hotellet i Mexico.

»Undskyld, jeg ved, at min opførsel sidste år var forfærdelig og modbydelig, og jeg har haft det forfærdeligt over det hver dag. Jeg har siden arbejdet med mig selv, min opførsel og mit humør,« har han angiveligt skrevet på sin lukkede Instagram-konto.

Johnson forklarer yderligere, at han nu har været ædru i fire måneder, og at han nu arbejder hver dag for at blive en bedre person.

NENT, som står for produktionen af serien har sendt en meddelelse til Aftonbladet i forbindelse med sagen.

»Dette er nu en igangværende politisag, så vi har intet yderligere at tilføje. Det er vigtigt, at efterforskningen går sin gang. Vi fokuserer nu på deltagernes trivsel,« lyder det i meddelelsen.

Viaplay og Viafree har efterfølgende fjernet hele sæsonen af det ​​svenske 'Paradise Hotel'.