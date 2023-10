For første gang siden han for halvt år siden blev frikendt for anklager om seksuelle overgreb, stod skuespilleren Kevin Spacey mandag aften på scenen.

Under et seminar på Oxford Universitet med overskriften: ‘Hvad Shakespeare kan lære os om cancel-culture’ reciterede skuespilleren en tekst af Shakespeare.

Præstationen høstede stående bifald fra publikum. Det må have lunet skuespilleren, skriver Deadline.

Det er nemlig meget længe siden, at 64-årige Spacey har mærket begejstringen fra publikum.

Efter retssagen i London mødte den amerikanske skuespiller den samlede presse. Foto: Andy Rain/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Efter retssagen i London mødte den amerikanske skuespiller den samlede presse. Foto: Andy Rain/EPA/Ritzau Scanpix

Den amerikanske skuespiller, der tidligere har spillet rollen som forbryder i 'The Usual Suspects', og morder i den psykologiske thriller 'Seven', blev fyret fra rollen som Frank Underwood i Netflix-serien 'House of Cards', da de første anklager om seksuelle overgreb kom frem i 2017.

Ikke mindre end fire forskellige mænd anklagede Kevin Spacey for i ni forskellige situationer at have været for nærgående over for dem i årerne mellem 2004 og 2013.

I juli i år blev Kevin Spacey frikendt for alle tiltaler i retten i London, men siden frifindelsen har det vist sig mere end svært at lægge sagen bag sig.

Selvom han er frifundet for alle de metoo-anklager, der har været rejst mod ham, har Kevin Spacey haft mere end svært ved at få gang i sit comeback.

Så sent som i sidste uge afviste en biograf i London at vise den nye film ‘Control’.

Begrundelsen var, at Kevin Spaceys stemme kan høres i filmen. Han optræder ikke i en egentlig rolle, men taler derimod i telefon med filmens hovedrolleindehaver.

Det var ifølge Variety nok til, at chefen for Prince Charles biografen i London har afvist at vise filmen. Ifølge avisen skrev biografchefen, Greg Lynn, til en af de andre skuespillere:

»I går aftes blev det os bekendt, at din film har Kevin Spacey i en rolle, hans første film siden retssagen. Mine medarbejdere og jeg er skrækslagne for at blive nævnt i samme åndedrag som ham i forbindelse med premieren,« lød begrundelsen for, at biografen altså ikke ville vise filmen.

Siden har en anden London biograf dog valgt at vise filmen.