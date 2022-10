Lyt til artiklen

Dokumentaren skulle være udkommet til december på streamingtjenesten Netflix.

Men nu skal vi vente lidt længere på dokumentaren om prins Harry og hertuginde Meghan.

Det skriver Deadline.

Nærmere bestemt udskydes dokumentaren til næste år.

Beslutningen blev truffet, efter at den tidligere britiske premierminister John Major i weekenden kritiserede Netflix for et kommende afsnit i den nye sæson af dramaserien »The Crown.«

Her kaldte han serien for »en omgang nonsens,« efter det kom ham for øre, at der i serien vil være scener, hvor det fremstår som om, der har været et plot om at afsætte dronning Elizabeth.

Han mener, at netop den fortælling er helt forkert og muligvis æreskrænkende for kongen.

Både serien »The Crown« og dokumentaren om Harry og Meghan har været følsomme emner i det britiske kongehus, siden dronning Elizabeth døde i begyndelsen af ​​september.

Prins Harry og hertuginde Meghan fik ifølge tabloidavisen Deadline kolde fødder angående dokumentaren og ville skære store dele af materialet ud – noget som Netflix var imod.

Hvornår dokumentaren får sin premiere, er endnu ikke fastlagt.