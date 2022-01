»Det lød ad helvede til! Det var slet ikke på det niveau, I er på. Hvad fanden er der sket for jer,« lød det pludselig fra Thomas Blachman i denne uges omgang 'X Factor'.

Svadaen faldt efter søskendeparret Emma og Philip Lillelunds sixchair-optræden.

Mens de to andre dommere Martin Jensen og Kwamie Liv godt kunne lide Emma og Philips præstation, var Thomas Blachman mildt sagt utilfreds - også selvom han alligevel endte med at sende dem videre.

»Jo, det var forvirrende,« husker Emma Lillelund i dag tilbage på situationen med et grin.

»Men først og fremmest var vi glade for, at han valgte os. At han kunne se bort fra, at han måske ikke syntes, det var den bedste optræden, men at vi kunne gøre det bedre næste gang,« tilføjer hun.

Som faste seere af denne sæson vil vide, stillede Emma op alene i 'X Factor', men blev efter sin audition opfordret af dommerne til at gå sammen med sin bror Philip, som også var med i sidste sæson.

Hun havde egentlig holdt fast i sin beslutning om at fortsætte alene i konkurrencen, men efter at have tænkt lidt nærmere over det kom hun sammen med sin bror frem til at det føltes rigtig at få oplevelsen med en makker og måske have større chancer for at komme langt.

»Så op til sixchair øvede vi helt vildt. Vi havde fire-fem sange og valgte så Ushers 'Burn', som vi tænkte kunne vise lidt mere af vores personligheder,« fortæller Emma, der sammen med sin bror inden sixchair var blevet bedt af Thomas Blachman om at udstråle mere arrogance.

Emma og Philip. Vis mere Emma og Philip.

»Vi forstod det på ham, som at han mente, at vi var lidt for generte. At vi godt måtte vise lidt mere selvtillid,« fortæller hun videre.

Og generelt set husker hun også deres sixchair-optræden som en god oplevelse.

»Det var jo vildt fedt, at der var publikum. Philip havde prøvet det før, men jeg har aldrig sunget for så mange mennesker. Det var virkelig fedt at mærke den energi, man fik fra publikum.«

Og så var det, at Thomas Blachman blev sur.

Emma husker det som en lidt spøjs oplevelse, netop fordi de andre dommere forinden havde sagt pæne ord om deres optræden.

»Så vi prøvede virkelig at forstå, hvad han mente. Han er nogle gange svær at forstå, men det vi tog ud af det var, at han havde håbet på, at vi havde taget en lidt mere swing-agtig stil,« fortæller hun og tilføjer, at de ellers ikke tog situationen særlig tungt.

»Nej, nej, vi følte, at vi havde gjort vores bedste og var glade for vores optræden. Man kan ikke altid gøre alle glade, og det vigtigste er jo også, at han alligevel tog os med videre.«