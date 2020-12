Efter en rædselsfuld første graviditet, hvor hun ikke kunne vente med at komme tilbage på arbejde, har Sofie Linde denne gang brug for at puste ud efter fødslen og et 2020, som har været voldsomt på flere måder.

Det fortæller 'X Factor'-værten til B.T. forud for den kommende sæson af TV 2-programmet, som får premiere 1. januar.

Derfor vil hun – efter de båndede audition-programmer – blive afløst af komikeren Melvin Kakooza, som skal være vært på samtlige liveshows i sæsonen – modsat efter Sofie Lindes første graviditet i 2018, hvor hendes mand, Joakim Ingvsersen, agerede vikar i to programmer, inden den garvede 'X Factor'-vært afbrød sin barsel og vendte tilbage.

»Nu skal jeg prøve barsel, for det har jeg ikke prøvet før. Nu skal jeg se, hvordan det er,« siger Sofie Linde.

'X Factor'-værterne Melvin Kakooza og Sofie Linde med de tre dommere Martin Jensen, Oh Land og Thomas Blachman. Foto: Martin Sylvest

Da Sofie Linde var gravid med sit første barn, Trine, i 2018, var det en hård omgang. Dengang skrev hun bogen 'Fårking gravid: En fremmed flytter ind' om alle de ufede ting ved at være gravid, som man sjældent taler højt om.

Og det var også på grund af den hårde graviditet, at hun valgte at afbryde sin barsel så forholdsvis hurtigt efter fødslen, fortæller hun.

»Jeg var et andet sted. Det havde været hårdt og nedtur at være gravid, og jeg havde brug for at gøre noget for mig selv, og jeg trængte til at komme op og sidde i 90 grader og lave noget. Og jeg er vildt glad for, jeg gjorde det, og det gik helt sindssygt nemt. Det var no problem.«

»Det har jeg ikke lysten til denne gang. Jeg har haft rigeligt at se til i år,« smiler Sofie Linde, der har været på alles læber, siden hun i august kickstartede den danske MeToo-bevægelse fra scenen til Zulu Comedy Galla.

Sofie Linde både kickstartede MeToo-bevægelsen og breakede nyheden om sin graviditet under årets Zulu Comedy Galla. Foto: Martin Sylvest

»Og jeg tror i virkeligheden, det er rimelig kærkomment bare at være derhjemme, og jeg glæder mig. Jeg tror også, tiden er kommet til, at alle har brug for at se på noget andet. Det bliver godt for programmet,« siger hun og tilføjer:

»Nu har jeg jo også et barn derhjemme i forvejen. Og så er jeg bare glad for, at det kunne lade sig gøre, at Melvin havde tid, og alt var dejligt.«

Valgte af Melvin Kakooza som afsløer kom nok bag på mange. Ham selv inklusive, fortæller han til B.T.

»Jeg blev pludselig ringet op: 'Sofie skal på barsel.' Jaaa, okay? Hvad har det med mig at gøre?« husker han.

»Am I the father?« tilføjer Sofie Linde spøgefuldt.

Sofie Linde og Melvin Kakooza kender hinanden fra TV 2-programmet 'Stormester', som de begge medvirkede i sidste år.

De to kender hinanden fra TV 2-programmet 'Stormester', som de begge medvirkede i sidste år. Det var derfor vigtigt for Melvin Kakooza, at han fik Sofie Lindes velsignelse, inden han sagde ja.

Og det fik han.

»Jeg synes bare, det er så dejligt, at han glæder sig og er mødt ind med den største ja-hat. Det er jo den fede vikar,« siger hun.

Netop 'Stormester' blev det helt store gennembrud for Melvin Kakooza, som siden har lavet alskens tv-programmer. 'X Factor' bliver tredje gang, han skal være vært på en livesending. Tidligere har han været vært på 'Gaffa-prisen' og 'Banko med Mark og Melvin' på TV 2.