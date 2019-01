Før Danmarks kamp mod Sverige ved VM i håndbold kunne en kommende semifinalekamp kollidere med fredagens 'X Factor'.

Danmark havde vundet alle indledende kampe. En sejr over Sverige ville give en førsteplads i anden mellemrundegruppe og en semifinalekamp klokken 20.30 fredag aften midt i Thomas Blachmans sædvanlige dannelse af familien Danmark.

Mikkel Hansen og co. vandt som bekendt 30-26 over Sverige, og TV2 var hermed klar til at udskyde 'X Factor' til lørdag.

»Vi afventer udfaldet af kampen onsdag aften, inden vi lægger fredagens programplan fast. Det kan komme på tale at flytte 'X Factor' til lørdag i denne uge. Det vil eksempelvis være nødvendigt og naturligt, hvis Danmark kvalificerer sig til semifinalen og får det sene kamptidspunkt fredag,« lød det onsdag fra TV2's pressechef, Katarina Brøchner.

Landstræner Nikolaj Jacobsen og resten af holdet er fredag klar til en VM-semifinale. Foto: Henning Bagger

Nu er fredagens 'X Factor'-seening imidlertid reddet.

TV2's planchef, Mette Rysø Johansen, fortæller til B.T., at Danmarks semifinale mod Frankrig fredag aften er blevet flyttet til 17.30 efter Tysklands ønske.

Danmark og Tyskland deler værtskabet, og da semifinalerne foregår i Hamborg, havde Tyskland som spiller den anden semifinale mod Norge førstevalg til kamptidspunktet, og de valgte den sene kamp kl. 20.30.

»Det er klart, at en dansk semifinale kl. 20.30 ville kunne få flere seere end kl. 17.30, og det havde naturligvis været interessant for os. Omvendt får vi med det tidlige kamptidspunkt en unik mulighed for at give danskerne en kæmpe tv-aften med både dansk VM-håndbold-semifinale og 'X Factor' i skøn forening,« lyder det fra TV2-chefen.

At håndbold i første omgang stod til at skubbe 'X Factor' af pinden, ville formentlig ikke have været en seerkatastrofe.

Ud over at håndbold selvfølgelig er live, og 'X Factor' båndet, var B.T.s læsere i en afstemning klare i mælet.

Stod valget mellem at se en dansk VM-semifinale i håndbold og en omgang 5 Chair Challenge i 'X Factor', svarede 82 procent 'håndbold' i en afstemning med 7.600 deltagere. 14 procent svarede 'X Factor', mens de sidste 4 procent svarede, at de aldrig ser tv.